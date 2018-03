Anzeige

Rebekka: Das Meer und der Segelsport haben auf mich schon immer eine Faszination ausgeübt. Immer wenn Leute in Romanen mit ihren Segelschiffen um die Welt fahren, ist das für mich etwas unglaublich Schönes. Ich wollte das auch endlich können.

Wie viel Zeit hast du in den Schein investiert?

Rebekka: Von Beginn des Kurses an bis zum Ablegen der Prüfung waren es so zwei Monate. Einmal die Woche hatte ich 90 Minuten Theoriestunde. Dazu kamen vier dreiviertelstündige Fahrstunden auf dem Rhein mit einem kleinen Motorboot. Vor der Prüfung habe ich jeden Tag mit einer App gelernt, in der alle möglichen Fragen angewählt werden können.

Was war dein Lieblingsteil?

Rebekka: Definitiv die Praxisfahrten. Weil es einfach Spaß gemacht hat. In der Theorie ist es wie beim Autoführerschein, man muss dasitzen, irgendwelche Regeln auswendig lernen, das ist nicht so spannend. In der Praxis ist man auch mehr in Kontakt mit der Natur. Ich hatte starken Wind, schlechte Sicht, und es war meistens dunkel, aber das hat mir in dem Moment wenig ausgemacht. Dass man da so mit den Elementen in Verbindung ist, ist das Beste.

Gab es Situationen, die dir Angst gemacht haben?

Rebekka: Bei der ersten Fahrstunde war ich auf jeden Fall sehr nervös. Aber es ist ist eigentlich nicht sehr kompliziert, so ein Boot zu fahren. Bei einer Übungsfahrt bin ich allerdings mit einem sehr unsicheren Mann zusammengefahren, das sind nämlich immer Gruppenfahrten. Er hätte beinahe den Anlegesteg gerammt, das war schon sehr unheimlich.

Was ist jetzt dein Ziel?

Rebekka: Ich will auf jeden Fall den nächsten Schein machen, den SKS (Sportküstenschifferschein), weil man mit dem erst richtig fahren kann. Erst dann lerne ich richtig segeln. Ich will als Erstes aber auch noch den Binnenschein machen. Wenn ich dann alles habe, würde ich auf jeden Fall gerne auf dem Mittelmeer herumfahren. Mit Freunden Urlaub machen. Sollte ich mal richtig reich sein und an der Küste wohnen, würde ich mir sogar ein Boot holen, aber momentan ist das wohl eher noch nicht möglich. Alisa Kavelj

