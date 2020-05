Aufregung um den Bembel

Der 8. Mai ist in Deutschland als Tag der Befreiung bekannt: Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht, was das Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutete. Dies ist ein Tag der Freude, beziehungsweise sollte ein Tag der Freude sein. Jedoch scheinbar nicht für den mittlerweile ehemaligen Chef und Gründer der Apfelwein-Firma „Bembel with Care“, Benedikt Kuhn. Er äußerte sich an diesem Tag rechtsradikal und sagte, dass es kein Tag der Befreiung gewesen sei.

Damit erregte er großes Aufsehen und erreichte negative Schlagzeilen in den Medien. Die Kelterei Krämer kündigte daraufhin die Zusammenarbeit. Benedikt Kuhn trat von seinem Posten zurück, und Krämer übernahm nun die Marke (der BA hat berichtet).

Ob Bembel dennoch weitergetrunken wird, ist jedem selbst überlassen. Die BAnane hat sich mit dieser Frage an Jugendliche gewandt. Svenja Thomas

Umfrage: Trinkst Du noch Bembel?

Franzi (15): Ja, ich werde Bembel weiter kaufen, da Benedikt Kuhn ohne Gewinnbeteiligung von seinem Amt zurückgetreten ist. Die Firma wurde nun von Krämer übernommen und steht in keiner Beziehung mehr mit Herrn Kuhn.

Nicola (22): Ja, ich werde Bembel weiterhin kaufen. Die Brauerei Krämer, die in Zusammenarbeit mit „Bembel with Care“ stehen, haben richtig agiert und klargemacht, dass sie rechts eingestellte Menschen in ihrem Unternehmen nicht tolerieren. Aufgrund dieser getroffenen Maßnahmen werde ich sowohl Bembel als auch ein lokales Unternehmen weiterhin unterstützen.

Beate (16): Nein, ich werde Bembel nicht weiter kaufen, weil ich kein gutes Gewissen dabei hätte, eine Firma zu unterstützen, bei der sich der Chef rechtsradikal geäußert hat. Trotz des Zurücktretens kann ich mich nicht mehr damit identifizieren und werde die Marke vorerst nicht mehr unterstützen. Svenja Thomas

Alina (16): Ich werde weiterhin Bembel kaufen, da das Unternehmen mit der Entlassung von Benedikt Kuhn meiner Meinung nach genau richtig reagiert hat. Deshalb sehe ich jetzt keinen Anlass mehr, das Getränk nicht mehr zu kaufen.

Luca (16): Ich werde Bembel auch in Zukunft kaufen, weil ich das Getränk gerne mag. Außerdem sollte man nicht das ganze Unternehmen für das Verhalten eines Einzelnen bestrafen, da dieser ja jetzt entlassen ist und somit nicht mehr von dem Geld profitieren kann. „Bembel with Care“ ist ein Unternehmen aus der Umgebung, das sich vor allem bei uns Jugendlichen etabliert hat und sich mit der Entlassung von Benedikt Kuhn meiner Meinung nach genau richtig verhalten hat. Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.05.2020