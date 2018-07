Anzeige

Sonntag, vier Uhr morgens. Der Wecker klingelt. Es ist noch dunkel draußen, wir machen uns trotzdem auf den Weg und verlassen unsere gemütliche Altbauwohnung in Eimsbüttel.

Nach einer Stunde Fußmarsch sind wir an unserem Ziel angekommen. Der berühmte Hamburger Fischmarkt. Überall wird lautstark frischer Fisch angepriesen. Für halb sechs sind erstaunlich viele Menschen auf dem Platz versammelt. Als wir mit unseren Fischbrötchen direkt am Hafen sitzen, unsere Beine über dem Wasser baumeln und dem Sonnenaufgang zuschauen, wissen wir auch, warum. Das wird für immer eine der schönsten Urlaubserinnerungen bleiben.

Aber ewig kann man die Hamburger Kräne auch nicht bestaunen. Mit einem Franzbrötchen in der Hand geht es also ans Sightseeing. Der 1911 eröffnete St. Pauli-Elbtunnel führt einen fast 430 Meter unterirdisch auf die andere Elbseite, was einen wunderschönen Blick auf die Hansestadt ermöglicht. Wieder zurück, folgen die typischen Touristenhotspots. Zur Elbphilharmonie und zum „Michel“ – den Blick über die Stadt genießen. Durch die Speicherstadt auf den Spuren der Pfefferkörner. Durch die Innenstadt bis zum Park Planten und Blomen. Gegen Abend lohnt sich auf jeden Fall ein gemütlicher Streifzug durch St. Pauli. Der Stadtteil hat nicht nur die Reeperbahn und das Millerntor-Stadion zu bieten. Jede kleine Straße ist voller Straßenkunst und bildet mit dem angrenzenden Bezirk Eimsbüttel eines der interessantesten Gebiete Hamburgs.