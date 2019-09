Auftakt in eine stürmische Saison?

Der Hurrikan „Dorian“ wütete in Nordamerika und in der Karibik. Dort hat er verheerende Schäden angerichtet und circa 56 Menschen das Leben gekostet (Stand 10. September). Als er sich vergangenen Monat als Tropensturm bildete und über einige Inseln der Karibik hinwegzog, rechnete noch niemand mit einer Intensivierung zu einem der stärksten Hurrikans über dem Atlantik, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dorian ist der zweite Wirbelsturm der diesjährigen Hurrikansaison und er erreichte Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde. Auf seinem Weg passierte er unter anderem die Bahamas, die USA und Puerto Rico, wo er verheerende Schäden und Zerstörung sowie eine stetig steigende Anzahl an Opfern und Vermissten forderte. Besonders auf den Bahamas hat Dorian seine schrecklichen Spuren mit vielen Toten hinterlassen. Häuser und Infrastrukturen sind zerstört, die Menschen sind verletzt und müssen dringend versorgt werden.

Die UN hat bereits tausende Mahlzeiten angeliefert. Über 5000 Menschen wurden mithilfe von Militär- und Zivilflugzeugen von den am schlimmsten betroffenen Inseln umgesiedelt. Die Leichen werden nach und nach gefunden und geborgen. Erst in den kommenden Tagen wird sich das komplette Ausmaß an Zerstörung, die der Hurrikan hinterlassen hat, zeigen. Die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten werden Monate dauern und nur durch eine Vielzahl an Helfern zu bewältigen sein.

Warme Tage für Deutschland

Durch Höhenwinde machte sich Dorian auf dem Weg in Richtung Nordost. Auch hier in Europa können wir seine Ausläufer zu spüren. Als er Europa erreichte, hatte er seine zerstörerische Kraft glücklicherweise schon längst verloren und wird uns sogar noch ein paar warme Tage bescheren.

Auch wenn Dorian, als er in Europa ankam, nur noch ein ehemaliger Hurrikan war, hat er in weiten Teilen Amerikas tiefe Wunden hinterlassen. Diese werden nur mit vereinten Kräften wieder zusammengeflickt werden können. Diesen Wirbelsturm werden nicht nur die Betroffenen so schnell nicht vergessen können. Am vergangenen Dienstag, 10. September, wurde die Auflösung des Hurrikans bekannt gegeben. Somit ist Dorian zwar Geschichte, aber die Saison hat ja gerade erst begonnen. Mia Eck

