Autofahren lernen – Schritt für Schritt

Bekanntlich besteht die Führerscheinausbildung in Deutschland aus zwei Teilen, der Theorie und der Praxis. Die meisten Fahrschüler freuen sich nach dem Pauken der theoretischen Fragen oft mehr auf den praktischen Teil. Endlich selbstständig Autofahren lernen und nicht mehr nur auf dem Beifahrersitz sitzen.

Einige haben bereits Erfahrungen mit dem Autofahren. Beispielsweise weil sie mit Eltern oder Verwandten schon einmal auf dem Verkehrsübungsplatz geübt haben. Andere saßen noch nie hinter dem Steuer und können nicht einmal das Gaspedal von der Bremse unterscheiden. Aber ist das schlimm? Muss man vor der ersten Fahrstunde schon Kenntnisse haben? Diese Fragen verursachen bei vielen Fahranfängern große Aufregung und Unsicherheit.

Die Antwort lautet aber natürlich nein. In die Fahrschule geht man, wie der Name bereits sagt, um etwas zu lernen. Wenn es jeder schon vorher könnte, wären die Fahrlehrer arbeitslos.

Auch ich war vor meiner ersten Fahrstunde sehr verunsichert, da einige meiner Freunde bereits sehr gut mit dem Auto umgehen konnten und ich so gut wie keine Ahnung hatte. In meiner ersten Fahrstunde wurden mir zunächst alle wichtigen Dinge und Funktionen erklärt. Als wir schließlich losgefahren sind, musste ich nur lenken. In den folgenden Fahrstunden habe ich dann Schritt für Schritt beigebracht bekommen, wie man schaltet, Gas gibt oder bremst, bis ich schon sehr bald selbstständig fahren konnte. Dass ich noch keinerlei Vorwissen hatte, war überhaupt nicht schlimm. Deshalb sollte sich darüber vor der ersten Fahrstunde niemand den Kopf zerbrechen.

Stattdessen sollten sich Fahranfänger lieber, bevor sie das erste Mal hinter dem Steuer sitzen, noch einmal die Verkehrsregeln anschauen. Denn unscheinbare Radfahrer auf Vorfahrtsstraßen sind in der anfänglichen Überforderung zwischen der Bedienung des Autos und dem Verkehrsgeschehen leicht zu übersehen. Mia Eck

