Awo fährt in den Westerwald

Bensheim.Am morgigen Donnerstag, 22. November, fährt die Arbeiterwohlfahrt Bensheim in die Schnapsbrennerei Birkenhof in Nistertal. Dort kann man im Rahmen einer ausführlichen Besichtigung einiges über die unterschiedlichen Techniken bei der Obst- und der Kornbrennerei erfahren. Eine Verkostung dieser Spezialitäten darf dabei natürlich nicht fehlen.

Abstecher nach Limburg

Vorher wird die Domstadt Limburg besucht, wo man bekanntlich lebendiges Mittelalter in einer modernen Stadt erleben kann. Ursprünglich plante die Awo den Besuch einer Schnapsbrennerei in Baden-Württemberg. Aus organisatorischen Gründen musste dieser Plan allerdings geändert werden. Der gemütliche Abschluss findet diesmal im Vereinslokal „Zur Tribüne“ in Pfungstadt statt.

Die Fahrt ist trotz Bereitstellung eines größeren Busses fast ausgebucht. Bei Interesse kann man sich noch die letzten Plätze sichern oder sich auf eine Warteliste setzen lassen. Ursula Manich nimmt unter Tel. 06251-61806 oder 01590-5872471, und per E-Mail an UrsulaManich@aol.com Anmeldungen für diese Fahrt oder für den Ausflug zum Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen entgegen. Teilnehmen können alle interessierten Bürger.

Abfahrtszeiten

Es gelten folgende Abfahrtszeiten: 9.30 Uhr Arminstraße/Heidelbergerstr./Bushaltestelle, 9.35 Uhr Caritasheim(Bushaltestelle, 9.40 Uhr Moselstraße/Bushaltestelle, 9.45 Uhr Berliner Ring/Bushaltestelle, 9.50 Uhr Schwanheimer Straße/Tannbergstrasse, 9.52 Uhr Schwanheimer Straße/Annastraße, 9.55 Uhr Busbahnhof Bensheim, 10 Uhr Europaallee/Bushaltestelle. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.11.2018