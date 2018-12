Bad als plastikfreie Wellnessoase

Beim Einkaufen von Lebensmitteln lässt sich inzwischen sehr gut auf Plastik verzichten: keine Tüten mehr an der Kasse, das Obst und Gemüse ist lose, der Käse an der Frischetheke in Papier oder der eigenen Dose. Doch wie funktioniert das Zero-Waste-Prinzip im Badezimmer, wo fast alles verpackt oder nur zur einmaligen Nutzung hergestellt ist? Die BAnane hat einige Tipps zusammengestellt, wie ihr euer Bad zur einer plastikfreien Wellnessoase umgestalten könnt.

Karius und Baktus lassen sich auch ohne Verpackungsmüll beseitigen: Die Alternative zur Kunststoff-Zahnbürste sind Modelle aus schnell nachwachsendem Bambus oder sogar aus heimischem Holz. Die Bürste besteht aus biologisch abbaubarem Nylon. Die Zahnpasta gibt es nicht nur aus der Tube, sondern auch in Form kleiner Zahnputz-Tabletten, die, zerkaut, den gleichen Effekt haben.

Andere Bürsten – von der Haar- bis zur Klobürste – müssen ebenfalls nicht aus Plastik bestehen. Holz und echte Borsten sind langlebig und biologisch abbaubar.

Seife, Seife, Seife

Das wichtigste Accessoire in einem plastikfreien Bad ist sicherlich die Stückseife. Es gibt sie zum Händewaschen, als Dusch- und sogar als Haarseife. Hand- und Duschseife findet ihr in vielen Drogerien und Supermärkten, spezielle Haarseifen bei Lush, in Unverpackt-Läden und auf dem Bensheimer Wochenmarkt.

Abschminken kann frau sich ebenfalls mit Seife und waschbaren Reinigungspads. Und mann rasiert sich im plastikfreien Bad mit einem Holz- oder Edelstahl-Nassrasierer, der nicht nur umweltfreundlicher ist, sondern auch besser aussieht als der Einweg-Rasierer. Dazu passend kommt Rasierseife wieder in Mode. Moritz Müller

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.12.2018