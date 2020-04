Jeder redet derzeit über dieses magische Wort „Self-care“. Doch was bedeutet es eigentlich, sich um sich selbst zu kümmern? Und warum ist es so wichtig, sich selbst zu schätzen und zu belohnen? Warum ist Self-care der moderne Begriff für Balsam für die Seele? Ich habe ein bisschen darauf geachtet, wie mein soziales Umfeld und auch Menschen auf Social Media den Begriff verwenden und bin zu dem Beschluss gekommen, dass jeder eine völlig verschiedene Auffassung davon hat, was es bedeutet, sich um sich selbst zu kümmern. Natürlich gehören dazu die ganzen „Basics“ – Körperpflege beispielsweise. Unsere tägliche Routine trägt einen großen Teil zu Self-care bei. Indem wir uns pflegen, geben wir unserem Körper nicht nur die nötige Hygiene, sondern wir vermitteln auch unserem Umfeld, dass wir bereit sind, uns um uns selbst zu kümmern, dass wir es uns selbst eben einfach wert sind und es uns wichtig ist, einen gepflegten Eindruck zu hinterlassen. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass man sich für sich selbst hübsch machen sollte. Man braucht doch kein Date oder andere Personen, nur um einen Anlass zu haben, das Lieblings-T-Shirt aus dem Schrank zu kramen. Wenn Du es jetzt tragen willst, zieh es an! Wenn Du Dich jetzt schminken magst, einfach weil Du Lust dazu hast, tu es! Sich um sich selbst zu kümmern, bedeutet für mich auch meine Freizeit zu gestalten. Raus zu gehen, Zeit mit mir selbst und meinem Pferd zu verbringen – auch das ist Balsam für die Seele und zählt somit für mich zu Self-care dazu. Sich weiterzubilden. Ein Buch zu lesen, Sport zu machen oder einfach zu sagen, was man fühlt, seine Gedanken auf schreiben – auch das ist meiner Meinung nach Self-care. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.04.2020