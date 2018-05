Anzeige

Die Facebook-Nutzung geht bei uns ja immer weiter zurück, und deshalb dachten wir, dass wir auch endlich mal weiter mit unserer Digitalisierung machen müssen! Deshalb haben wir endlich (okay, um genau zu sein, sogar schon seit dem 1. April – kein Scherz!) unsere eigene Instagram Seite, die zur Zeit von Yara und mir betrieben wird. Instagram bietet uns die Möglichkeit, die schönsten Bilder unserer neusten Ausgaben nochmal direkt mit euch zu teilen. Außerdem stoßt ihr so vielleicht auf den einen oder anderen Artikel, der euch sonst durch die Lappen gegangen wäre.

Wir informieren dort gelegentlich auch live und brandaktuell von und über Events in Bensheim und der Umgebung. In unserer Instagram-Story könnt ihr auch sehen, was wir so treiben und was man gegen Langeweile tun kann. Und das Beste an der ganzen Sache – natürlich, dass wir so mit euch direkt, schnell und super bequem in Kontakt treten können. Wir freuen uns jederzeit über Verbesserungsvorschläge, Ideen und konstruktive Kritik.

Folgt uns einfach unter @ba.banane und verpasst keinen Beitrag und keinen Artikel mehr. Vielleicht bekommt ihr dadurch auch Lust, selber zu schreiben, und wir sehen uns irgendwann mal dienstags um 18 Uhr bei unserer BAnane-Jugendredaktionssitzung im Medienhaus des Bergstäßer Anzeiger. Vielleicht bis bald! Cara Metzner