Einwegbecher und die Unmengen an Müll, die durch ihre Nutzung entstehen, sind unlängst wieder Anlass für Kritik geworden. Spätestens seit einem entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion für die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung ist die Problematik der Plastik- und Papiertassen auch für unsere Stadt relevant geworden.

Allein in Deutschland werden stündlich 320 000 Coffee-to-go-Becher verwendet, im Jahr sind das fast drei Milliarden Stück. Zwar werden von den rund 160 Litern, die jede Deutsche und jeder Deutsche pro Jahr Kaffee trinkt nur etwa fünf Prozent aus Einwegbechern konsumiert, allein in Berlin summiert sich das allerdings auf 460 000 Becher pro Tag. Im Vergleich zu anderen Umweltsünden stellen die Becher, die nach einmaliger Nutzung von meist weniger als zehn Minuten auf dem Müll landen zwar einen geringen Anteil dar; „Kleinvieh macht aber auch Mist“, lehrt uns nicht nur das Sprichwort.

Faktenbox zum Einwegbecher Jährlich werden etwa 22 000 Tonnen Rohöl für die Produktion der Becher-Beschichtungen sowie der Plastikdeckel benötigt. Die deutschen Einwegbecher produzieren CO2-Emissionen von rund 83 000 Tonnen. Viele benutzte Coffee-to-go-Becher landen auf den Straßen und in der Natur statt im Mülleimer. Moritz Müller

Die Schülervertretung der Heinrich-Metzendorf-Schule (HMS) hat sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Bereits vor Jahren wurde eine Aktion „Aus dem eigenen Becher schmeckt es am besten“ gestartet. Mittlerweile hat die SV daraus ein Kaffeesystem etabliert, das vielleicht als Vorbild für andere Schulen oder auch die Geschäfte in Bensheim dienen könnte: Die Schülerinnen und Schüler der HMS haben die Möglichkeit, sich in der Cafeteria ihre eigenen Kaffeebecher füllen zu lassen oder sich Porzellantassen zu leihen. Selbst am Automaten funktioniert dieses System.