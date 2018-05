Anzeige

Vor über einem Jahr habe ich schon mal über die norwegische Serie SKAM geschrieben, die weltweite Aufmerksamkeit gewinnen konnte. Sie handelt von Jugendlichen in ihrem alltäglichen Leben. Dabei werden wöchentlich kleine Clips in Echtzeit veröffentlicht. Zusätzlich haben viele der Personen in der Serie Social-Media-Accounts, auf denen sie Bilder veröffentlichen, und es gibt immer wieder Sprachnachrichten oder Chatverläufe von ihnen zu hören und lesen.

Das norwegische Original wurde nach der vierten Staffel leider eingestellt, aber viele andere Länder haben Rechte erworben und produzieren jetzt ihre eigenen SKAM-Versionen. So gibt es mittlerweile noch eine italienische, eine französische und eine deutsche Version. Alle mit anderen Schauspielern, aber sehr stark am Original orientierten Storys. Die deutsche Variante trägt den Titel DRUCK, wird von Funk produziert und auf YouTube und der offiziellen DRUCK-Seite veröffentlicht. Mir gefällt die deutsche Version der Serie sehr gut, da die Schauspieler gut zu den Rollen passen, auch wenn man andere Gesichter aus SKAM gewohnt ist. Außerdem wird die norwegische Geschichte nicht eins zu eins übernommen. Das große Ganze ist zwar das Gleiche, aber kleine Szenen werden geändert oder eben an Deutschland angepasst. Dadurch ist die Serie nicht eine bloße Kopie, sondern etwas Eigenes und macht genauso viel Spaß wie das Original.

Zuerst das Original schauen

Wer also SKAM mochte, der sollte sich DRUCK auf jeden Fall mal anschauen. Wer bisher keine der Serien kennt und wem englische Untertitel und norwegische Sprache nichts ausmachen, der sollte aber trotzdem zuerst SKAM sehen, da damit alles angefangen hat und die Serie sehr sehr gut ist. Cara Metzner