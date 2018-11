Bekannter Cast in „Maniac“

Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux – die Namen der Schauspieler lesen sich wie die Darstellerliste eines aufwendigen Kinofilms. Stattdessen standen sie für die im September veröffentlichte Netflix-Serie „Maniac“ vor der Kamera. In zehn Episoden wird die Geschichte von Owen und Annie erzählt, die sich aus unterschiedlichen Gründen auf die Teilnahme an einer medizinischen Studie einlassen. Dr. James, der Erfinder einer neuartigen Therapie, behauptet, die Patienten durch die Einnahme spezieller Pillen von ihren psychischen Krankheiten heilen zu können. Darauf hofft Owen. Er leidet unter Schizophrenie und möchte sein Leben ohne die Hilfe seines reichen Elternhauses in den Griff bekommen. Annie wiederum wurde von schweren familiären Verhältnissen in die Drogenabhängigkeit getrieben. Auch sie erhofft sich von der Therapie ein glücklicheres Leben. Im Laufe der Behandlung finden sich Owen und Annie in den unterschiedlichsten Traumwelten wieder. Die Serie nimmt den Zuschauer mit auf eine spannende Reise zwischen Traum und Realität. Laura Kress

