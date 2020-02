Beliebt in allen Altersklassen

Nach der Hallensaison geht es bald wieder auf den Rasen. © Zubrod

Fußball ist und bleibt eine der beliebtesten Sportarten. Fast jeder, egal welchen Alters, fiebert gespannt mit, wenn im Fernsehen Welt- und Europameisterschaften übertragen werden. Viele Kinder fangen zwischen vier und sechs Jahren mit dem Fußballspielen im Verein an. Damit gehören sie zu den Bambini, der jüngsten Altersklasse im Fußball. Dort messen sie sich mit gegnerischen Mannschaften aus dem Umkreis. Da fast jedes Dorf einen Fußballverein hat, muss man zu Auswärtsspielen auch nicht weit fahren. Die Saison geht meist von August bis Mai. Von Ende November bis Anfang März ist Winterpause. In dieser Zeit findet die Hallensaison statt. Dabei spielt man mittlerweile oft Futsal. Das ist eine Variante des Hallenfußballs, bei der unter anderem die Bande wegfällt. Das in Bensheim veranstaltete internationale Basinus-Turnier mit Mannschaften aus Deutschlands Nachbarländern ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Marvin Zubrod

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.02.2020