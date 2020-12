Bensheimer Schüler als erfolgreiche Börsianer

Das Planspiel Börse der Sparkassen findet traditionell im vierten Quartal eines Jahres statt. Auch dieses Jahr konnten Schüler, Studenten und Auszubildende spielerisch zehn Wochen lang risikolos ihr Wissen über den Ablauf an der Börse erwerben und ausbauen.

Das Handling als „Börsianer auf Zeit“ ist vielseitig möglich. So kann über den PC, das Tablet oder das Smartphone jederzeit auf das Depot und alle wichtigen Informationen zugegriffen werden.

Auch die Corona-Pandemie konnte diese Konstante im Schul- und Sparkassenkalender nicht ausbremsen, dafür sprechen 93 746 Teilnehmende allein aus Deutschland. Sogar Börsianer aus Südamerika, Armenien, Vietnam und Singapur haben sich in dieser Spielrunde für Europas größtes Online-Börsen-Spiel registriert und begeistert mitgehandelt.

Dabei galt es, zehn Wochen die Kursentwicklung an verschiedenen Börsen zu beobachten, wichtige Wirtschaftsnachrichten zu studieren, das Für und Wider abzuwägen, um so die aussichtsreichsten Transaktionen für das eigene Depot auswählen zu können. Am 9. Dezember ging nun die 38. Spielrunde des Planspiel Börse zu Ende. Auch im hiesigen Geschäftsgebiet beteiligten sich gut 250 Schüler in insgesamt 112 Teams. Zudem spielten auch 42 Studenten-Teams mit.

Einen stolzen Gewinn an der Börse machte das Team „Palermo AG“ von der Karl Kübel Schule in Bensheim, aus dem Startkapital von 50 000 Euro erwirtschafteten die Börseninteressierten dann rund 62 365 Euro. Von der Technischen Universität Darmstadt, hier startete man mit 100 000 Euro Einsstiegskapital, konnten die Börsianer das Spiel mit 129 897 Euro erfolgreich beenden. Beim Planspiel Börse können die Gruppen noch bis Anfang Mai 2021 ihre Entwicklung im Depot verfolgen.

Finanzielle Bildung fördern

Mithilfe des Planspiels Börse möchte die Sparkasse die finanzielle Bildung fördern, denn die Wertpapiere werden mit realen Kursen an der Börse gehandelt. Dabei lernt man sehr schnell, wie sich die Werte innerhalb von Sekunden nach oben oder unten bewegen. Teams, die die Börse gut verfolgten und die richtige Strategie hatten, stehen nun als Sieger da. Sie können sich über Geld- und Sachpreise freuen.

All diejenigen, die es dieses Jahr versäumt haben, sich beim Planspiel Börse zu registrieren, können sich schon mal für 2021 vorbereiten und auf www.planspiel-boerse.de reinklicken und Wissenswertes über das Spiel erfahren. Alexander Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.12.2020