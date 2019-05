Benzin im Blut und mitreißende Beats

Weder ein starker Wind, noch klirrende Kälte oder dicke Regentropfen konnten Tausende Motorsportfreunde davon abhalten, die ersten Rennen der diesjährigen Deutschen-Tourenwagen-Masters (DTM) live in Hockenheim zu erleben und mit den Fahrern zu fiebern. Doch nicht nur schnelle Autos, sondern auch der Star-DJ Antoine sorgte dafür, dass das DTM-Auftaktwochenende zu einem einmaligen Erlebnis wurde.

Modifizierte Serienfahrzeuge

Die 20. Saison der neuen DTM ist gestartet und verkörpert nun seit 2000 die Faszination des Rennsports so mitreißend und zuschauernah wie kaum eine andere Disziplin des Motorsports. Fans schätzen an den Sportwagen, dass es sich um beliebte, modifizierte Serienfahrzeuge handelt, die bei dem einen oder anderen auch in der Garage stehen.

Schon während der Qualifying-Rennen spürte man an diesem Wochenende, wie die DTM die Zuschauer Runde für Runde in ihren Bann zieht. Auf den Tribünen fieberten Fans aller teilnehmenden Teams gemeinsam und beobachteten gefesselt, welche Höchstleistungen die Rennfahrer in den Tourenwagen leisteten. Die gute Laune konnte nicht durch das immer schlechter werdende Wetter getrübt werden, denn jede Runde bedeutete für Fahrer und Zuschauer pure Action, bei der die Nerven blank lagen. Das besondere Feeling hielt auch nach den Rennen noch an, denn dann öffneten sich die Tore des Fahrerlagers, in dem man die Helden der Rennstrecke kennenlernen und die schnellen Wagen bestaunen konnte.

„Good Vibes“ auf der Bühne und hinterm Steuer

Schnelle Autos lockten jedoch nicht nur zahlreiche Fans aus der Region an den Hockenheimring, sondern auch Motorsportfan DJ Antoine, der für einen fulminanten Abend des DTM-Tages sorgte. Vor dem Auftritt durften wir den berühmten Musiker, der erst vor wenigen Tagen sein neues Album veröffentlicht hat, backstage kennenlernen. So wie seine Musik ist auch DJ Antoine selbst stets guter Laune, und erzählte uns, dass er sein Motto „Good Vibes“ nicht nur auf der Bühne lebt, sondern manchmal auch hinter dem Steuer eines Tourenwagens oder meist in einem SUV, um zu einem Auftritt zu fahren. Neben schicken Autos schätzt DJ Antoine zahlreiche weitere schöne Dinge im Leben, dazu gehört der gute Tropfen Wein oder ein prickelndes Glas Champagner vor den Auftritten. Diese sind zahlreich im Leben des Musikers, ungefähr 100-mal im Jahr verlässt der Baseler für Konzerte in ganz Europa seine Heimat. Besonders gerne tritt er in Deutschland auf, obgleich er hier aufgrund des zurückgehenden Clublebens immer seltener die Chance dazu bekommt. Viel häufiger dagegen wird er in den kommenden Monaten in den Urlaubsländern des südlichen Europas anzutreffen sein.

DJ Antoine ist bodenständig und berichtete uns, wie viel seine Familie für ihn zählt. Seinen Erzählungen zufolge ist es für ihn das Wichtigste, Freude und Zeit mit ihnen zu teilen. Sie geben ihm den Elan, derzeit sieben Tage die Woche zu arbeiten, denn auch an den 200 Tagen, die er in Basel verbringt, wartet viel Arbeit auf ihn. Meist steht diese im Zusammenhang mit seiner Lifestyle-Firma „Konrad“, die neben Musik und Events auch Wein vertreibt. Auch die Zeit mit seinen Fans vor dem Pult gehört zu den wichtigsten Momenten im Leben des Stars. Ist DJ Antoine einmal in den „Flow“ gekommen, möchte er am liebsten nichts anderes mehr machen. Ein Grund, weshalb er zusammen mit den Besuchern bis in die späten Abendstunden des DTM-Abends in Hockenheim feierte.

Die Kombination aus Rennsport und Musik verwandelte diesen regnerischen Samstag in einen abenteuerlichen, außergewöhnlichen Wochenendtag. Ob Motorsportfan oder nicht – bei fast jedem floss nach diesem Erlebnis Benzin durch die Adern. Sophia Rhein

