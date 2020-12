Besinnliche Weihnachten trotz Corona

Kontaktbeschränkungen, Hygienemaßnahmen und leere Innenstädte, so hätte sich niemand das Weihnachtsfest 2020 gewünscht. Doch das Coronavirus macht auch vor dem Fest der Liebe keinen Halt und stellt auch diese sonst so besinnliche Zeit komplett auf den Kopf.

Alljährliche Traditionen fallen in den meisten Familien aus. Weder das Familienessen, noch der traditionelle Besuch bei der Verwandtschaft und auch das Festessen im Restaurant können wie gewohnt stattfinden. Auch schwierig gestaltete sich bereits vor Heiligabend das Einkaufen der Geschenke, da die Innenstädte die letzten Tage vor der Schließung so voll waren, dass viele eine Bestellung im Internet aus Gründen der Vorsicht vorgezogen haben. Auch an Weihnachten ist in diesem Jahr also fast nichts, wie es einmal war. Kreativ werden heißt die Devise 2020! Viele Restaurants bieten ihre Weihnachtsmenüs beispielsweise zum Bestellen im Internet an. Diese werden in Kühlboxen geliefert und können zu Hause einfach und schnell mit wenigen Handgriffen zubereitet werden. Auch das Abholen von fertigen Menüs ist möglich. Ein anderer Weg, sich etwas weihnachtlichen Flair nach Hause zu holen, bietet die Technik. Dadurch können ältere Familienmitglieder oder Menschen, die aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht am Festessen mit ihren Lieben teilnehmen können, über einen Videoanruf dazu geschaltet werden. So kann man sich wenigstens ein wenig nahe sein – trotz räumlicher Entfernung. Dies sind nur zwei Möglichkeiten, wie das Weihnachtsfest in diesem Jahr aussehen könnte. Wir von der BAnane haben einige Jugendliche gefragt, wie sie Weihnachten während der Corona-Pandemie verbringen. Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.12.2020