Bestes Wetter beim Pfarrfest

Tolles Wetter herrschte am vergangenen Wochenende in Bensheim, also genau richtig für´s Feiern. Eine Woche vor dem Winzerfestbeginn veranstaltete die St. Georg Kirche ihr Pfarrfest erstmalig auf der Pfarrwiese.

Bereits Tage zuvor war ein reges Treiben um die Kirche herum zu beobachten, denn die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Am Samstag um 17 Uhr eröffnete das Pfarrfest mit einer Tanz- und Akrobatikshow, danach ging es zum gemütlichen Teil über. Noch bis spät in den Abend hinein war die Pfarrwiese gut besucht, denn nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch wurde einiges geboten.

Am Sonntag ging es dann genauso abwechslungsreich weiter, denn nach dem Familiengottesdienst ging es direkt über zum Frühschoppen. Am Nachmittag kamen dann die Kleinen zum Zug. Denn die Kindergärten Liebfrauen und St. Albertus hatten ein buntes Programm vorbereitet. Am späten Nachmittag stand dann der Losverkauf im Vordergrund, denn die Preise, die zu gewinnen waren, waren vielfältig.

Ab 17 Uhr ließ man das Pfarrfest auf der Pfarrwiese langsam ausklingen. Viele Anwesende waren an beiden Tagen da und genossen das Essen, das gesellige Beisammensein und die gute Stimmung bei Musik und super Wetter.

Pfarrer der St. Georg Kirche, Thomas Catta, und sein Team haben ein schönes Programm für jedermann zusammengestellt und haben bewiesen, dass Kirchenfeste in Bensheim ein fester Bestandteil der Stadt sind. Alle Beteiligten und Besucher waren sich einig, dass auch im nächsten Sommer ein Pfarrfest stattfinden soll. Vielleicht dann wieder auf der schönen Pfarrwiese.

Wer Interesse hat, sich über weitere Termine der Pfarrgemeinde St. Georg zu erkundigen, findet auf der Webseite www.sankt-georg-bensheim.de allgemeines zu St. Georg, den Gottesdiensten, anstehenden Veranstaltungen und Informationen. Alexander Rhein

