Betroffene gab es auch am AKG

Vor wenigen Tagen jährte sich die Befreiung der Nazi-Opfer aus dem Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zum 76. Mal. Am 27. Januar 1945 erreichten sowjetische Truppen das KZ und retteten die Menschen vor den Nationalsozialisten.

Unter den befreiten Häftlingen war vermutlich niemand aus Bensheim, denn von hier aus wurden die Menschen im Jahr 1942 nach Theresienstadt deportiert, einem Konzentrationslager im heutigen Tschechien. Doch das Leid, das die Shoah (hebräisch: „Katastrophe“) über Menschen jüdischer Herkunft brachte, begann in Bensheim schon lange vor der Deportation, dies spiegelt sich auch in der Schulgeschichte des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) wieder.

Im Jahre 1900 lag der Anteil der Schüler jüdischer Herkunft am AKG bei sieben Prozent. Einige Jahre später entschied sich auch Hans Sternheim (1900-1983) für das Gymnasium. Nach dem Abitur absolvierte er eine Banklehre und arbeitete später als Redakteur beim Bergsträßer Anzeigeblatt. Nach seiner Heirat im Jahr 1927 verließ er Bensheim, um mit seinem Schwiegervater zusammen bis 1938 zwei Verlagshäuser in Stuttgart zu leiten.

Mit der Machtergreifung Hitlers änderte sich alles. In Bensheim absolvierte 1933 der letzte jüdische Schüler sein Abitur am Alten Kurfürstlichen Gymnasium. Schon im April des gleichen Jahres erschwerte ein neues Gesetz Schüler nicht-arischer Herkunft die Aufnahme an öffentlichen Schulen. Fünf Jahre später, am 15. November 1938, wurde beschlossen, dass es einem deutschen Lehrer nicht zuzumuten sei, einen jüdischen Schüler zu unterrichten.

Zeitgleich wurde Hans Sternheim nach Dachau deportiert. Nach seiner Freilassung im März 1939 emigrierte er mit seiner Frau und seiner Tochter in die USA. Doch obgleich er auf diese Weise den Nationalsozialisten entkam, lebte er in Amerika in ständiger Angst um seine Familie und Freunde. Leider wurden seine Ängste wahr, seine Eltern und mindestens 15 seiner Mitschüler wurden nicht mehr freigelassen und fielen dem Völkermord zum Opfer.

In den 70er-Jahren veröffentliche Hans Sternheim im Bergsträßer Anzeiger 46 Aufsätze, in denen er von dem damaligen Zeitgeschehen berichtete. Auch im Jahrbuch des AKGs aus dem 1972 ist eine Gedenkschrift für seine Eltern zu finden.

Unter dem Hashtag #WeRemember wurde am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialosmuses gedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schloss seine Rede zum Holocaust-Gedenktag mit folgenden Worten ab: „Das Gedenken an die Opfer der Shoah übersetzt sich für die Zukunft in ein ,Niemals wieder’. Darin liegt unsere Verantwortung, die bleibt.“ Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.02.2021