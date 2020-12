Bewegungs-Elan nimmt immer mehr ab

Die aktuellen Regeln in Bezug auf das Mindestalter beim Führerschein sind meiner Meinung nach sehr gut bedacht. Man sollte hierbei vor allem auf die geistige Reife der Menschen Rücksicht nehmen. Sicherlich gibt es Jugendliche, die jünger sind als andere, sich aber besser verhalten können als diese, aber hierbei handelt es sich meist um Einzelfälle und nicht die Norm.

Auf einen Führerschein folgt viel Verantwortung und einen noch so jungen Menschen mit dieser Verantwortung zu belasten, ist meines Erachtens nach nicht richtig und niemandes Intention. Dazu wären die Fahrschulen noch weiter überfüllt, als sie es aktuell schon sind, und es müssten mehr Fahrlehrer ausgebildet werden. Dieses Berufsfeld ist qualitativ auch eher schwach besetzt, was vermutlich an dem langen und anspruchsvollen Ausbildungsweg liegt.

Zudem sollte man keinesfalls außer Acht lassen, dass, wenn man nun schon so früh mit einem motorisierten Fortbewegungsmittel von A nach B kommen kann, das Fahrrad immer weiter vernachlässigt wird. Sowohl für unsere Umwelt als auch für uns Menschen selbst sollte es aber nicht das Ziel sein, sich weniger zu bewegen, beziehungsweise öfter ein Gefährt mit Motor zu nutzen. Viele ernähren sich zudem ungesund und die natürlich viel schnellere und bequemere Art und Weise, das Rad im Schuppen stehen zu lassen und lieber mit dem Auto zu fahren, macht das Ganze keineswegs besser. Sicherlich sammeln Jugendliche damit schon früher Erfahrungen im Straßenverkehr. Diese und andere kann man aber auch fast genau so gut auf einem Fahrrad oder einem E-Bike sammeln, hält sich dabei fit und tut der Umwelt etwas Gutes. Marco Mautry

