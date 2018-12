Bezaubernde Weihnachtsmärkte

Weihnachtsmärkte gehören zu der Vorweihnachtszeit einfach dazu. Sie bringen Vorfreude auf das Fest und sind ein absolutes Muss in den Wochen vor Weihnachten. Manche sind groß und tendieren dazu, kommerziell und überfüllt zu sein. Andere wiederum sind klein und fein mit vielen handgemachten Produkten. Hat man einen Weihnachtsmarkt gesehen, hat man sie alle gesehen? Die Banane Jugendredaktion hat verschiedene Weihnachtsmärkte unserer Region besucht und geschaut, was diese so zu bieten haben. Antje Heitland

Weihnachtsmarkt in Auerbach

Der zweitägige Weihnachtsmarkt in Bensheims größtem Ortsteil findet traditionell am ersten Dezemberwochenende im Kronepark statt. Der von der Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine ausgerichtete Markt bietet trotz seiner kleinen Größe alles, was die weihnachtliche Stimmung braucht, um Anfang Dezember auf Hochtouren zu kommen: Glühwein, Punsch, Leckereien und Deftiges, handgemachter Weihnachtsschmuck und natürlich der obligatorische Stand der Behindertenhilfe Bergstraße, deren Werkstatt fußläufig vom Kronepark entfernt ist. Das Bühnenprogramm unterhält die ganze Familie. Sogar ein kleines Karussell und die „Auerbahn“ gibt es. Der bunt beleuchtete Zauberwald ist für alle Besucher das magische Highlight. Moritz Müller

Weihnachtsmarkt in Einhausen

Der Einhäuser Weihnachtsmarkt wurde, nachdem er viele Jahre nicht stattgefunden hatte, 2014 wieder ins Leben gerufen. Nun veranstalten örtliche Vereine und die Wirtschaftsvereinigung den Markt unter dem Motto „Klein, aber fein“ wieder jährlich in der weihnachtlichen Weschnitzgemeinde. Am dritten Adventswochenende wurden Waren und Kunsthandwerk sowie Speisen und Getränke an insgesamt 25 Ständen auf dem Juxplatz angeboten und dabei sogar das eine oder andere Last-Minute-Weihnachtsgeschenk gefunden. Ein buntes Bühnenprogramm inklusive Marionettentheater, Live-Musik und Feuershow unterhielt Groß und Klein. Den Abschluss des Wochenendes bildete traditionell die große Weihnachtsmarktverlosung. Moritz Müller

Weihnachtsmarkt in Lorsch

Der blaue Weihnachtsmarkt in Lorsch macht seinem Namen alle Ehre: Nicht nur die Buden und umliegenden Häuser werden blau beleuchtet, auch die Welterbestätte Kloster Lorsch wird in buntes Licht getaucht. Mehr als 50 Aussteller haben sich in diesem Jahr vom Alten Rathaus bis zur Torhalle und dem Paul-Schnitzer-Saal aufgestellt, um weihnachtlichen Schmuck und Leckereien feilzubieten. Das Programm konnte sich sehen lassen: Neben Tanzaufführungen, Live-Musik und Vorträgen konnten die Gäste Geschichten vorgelesen bekommen, Kutschfahrten unternehmen und sogar das Kino besuchen. Besonders beliebt, vor allem bei den jungen Besuchern des Weihnachtsmarktes, ist das fast 100 Jahre altes Holzpferdekarussell, das seine Runden direkt vor dem Museumszentrum drehte. Moritz Müller

Weihnachtsmarkt Weinheim

Klein und fein, aber leider zu klein. Der Weinheimer Weihnachtsmarkt ist sehr überschaubar. Highlight für mich war die Eisbahn, aber leider macht das bei dem verregneten Wetter auch nicht so viel Spaß. Trotzdem hat der Weihnachtsmarkt eine tolle Lage genau am Weinheimer Marktplatz unterhalb der Kirche. Um einen Glühwein zu trinken ist der Weihnachtsmarkt schön, aber es lohnt sich nicht unbedingt, extra wegen des Weihnachtsmarktes nach Weinheim zu fahren – vor allem nicht, wenn es die ganze Zeit nur regnet. Cara Metzner

Weihnachtsmarkt Zwingenberg

Zwingenberg ist zwar klein, der Weihnachtsmarkt hat seinen Besuchern dennoch einiges zu bieten. Eine Skihütte, eine große Auswahl an Speisen, Glühwein und anderen Getränken sowie Kunsthandwerk haben dieses Jahr wieder trotz Regenwetter die Mengen auf den Zwingenberger Marktplatz gelockt. An beiden Tagen war der Weihnachtsmarkt gut besucht. Das legendäre Stockbrot am Lagerfeuer hat vor allem den jüngeren Besuchern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Die Zwingenberger Vereine haben sich wieder viel Mühe gegeben und zu einem erfolgreichen Weihnachtsmarktwochenende beigetragen. Antje Heitland

