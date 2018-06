Anzeige

Alle zwei Jahre findet der Jugendkirchentag in verschiedenen Städten in Hessen statt. Die Veranstaltung wird von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau veranstaltet. Dieses Jahr ging der #JUKT vom 31. Mai bis zum 3. Juni und fand in Weilburg in Nordhessen statt. Die BAnane war für euch vor Ort und hat sich ein wenig umgeschaut.

Das Motto der Tage in diesem Jahr war: „Weil ich Mensch bin“. Für Teilnehmer zwischen zwölf und 16 Jahren gab es etliche Workshops, Infostände und Aktionsparks. Von einer Seilbahn über die Lahn über Infostände zu Recycling und Umweltbewusstsein bis hin zu einem Tauchtruck, in dem man mit Sauerstoffflaschen das Tauchen testen durfte, war alles dabei. Generell kann man als Gruppe oder als Einzelpersonen anreisen. Wenn man eine Übernachtungsmöglichkeit benötigt, ist es vorgesehen, in einer der Schulen vor Ort zu nächtigen. In zwei Jahren wird der Jugendkirchentag in Wiesbaden dann bereits zum zehnten Mal stattfinden. Es geht im Großen und Ganzen darum, Gemeinschaft zu lernen, sich über wichtige politische beziehungsweise gesellschaftliche Themen wie Nachhaltigkeit zu informieren und zu diskutieren. Neben diesen Themen wird der Bezug zu Gott hinterfragt und es wird sich nebenbei auch mit dem Glauben beschäftigt. Mehr Eindrücke aus diesem Jahr gibt es auf dem Social-Media-Plattformen unter Jukt18 oder gooddays.nights.

Ich hatte das Gefühl, dass der JUKT eine gute Möglichkeit bietet, Menschen kennen zu lernen und sich in einigen Themenbereichen intensiv weiterzubilden. Meiner Meinung nach ist das Thema Glaube und Religion eher in den Hintergrund gerückt, was keinesfalls negativ hervorstach. In erster Linie stand die Beziehung der Menschen zueinander im Vordergrund. Yara Völker