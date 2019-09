Bildung kostet nun mal

Wenn etwas was kostet, kümmert und sorgt man sich besser um dieses – so weit, so verständlich. Dadurch, dass das Studium etwas kostet, würden sich wohl die Studenten noch mehr um ihre Zukunft kümmern – Scheinstudenten sind so weitestgehend ausgeschlossen, da das Semesterticket dann nur mit den teureren Studiengebühren erhältlich wäre. Abgesehen davon würde wohl auch die Intensität der Betreuung zunehmen: Wer Geld für etwas bezahlt, erwartet auch eine bestimmte Qualität, weniger Mängel. Wenn Studenten ihr Geld nicht gut angelegt sehen, bekämen die Einrichtungen weniger davon; als Resultat würde wohl präventiv die Qualität verbessert. Teurere Hochschulen müssten ein Studienangebot mit deutlich attraktiverem Mehrwert anbieten, um im Wettbewerb mithalten zu können- wodurch Studenten wiederum profitieren würden.

An Schulen herrscht ein ähnliches Problem, wie an öffentlichen Hochschulen oder Universitäten – Geldmangel: Meistens sind die Kurse zu groß, es gibt zu wenig Lehrkräfte, Lehrmittel sind schwer zu finanzieren. Wenn die aus Studiengebühren resultierenden Einnahmen in vollem Umfang in den Lehrbetrieb investiert würden, würde das die Qualität der Ausbildung wohl signifikant verbessern. Natürlich ist dabei vorauszusetzen, dass die Länder nicht die Budgets der Hochschulen kürzen, denn dann wären diese vollkommen auf das Geld der Studenten angewiesen, ohne dass wirklich Geld in die Entwicklung der Studienmöglichkeiten gesteckt werden könnte. Es dürfen natürlich auch keine zusätzlichen Steuern erhoben werden, denn dies würde nicht den Einrichtungen in vollem Umfang zu Gute kommen.

Als Steuerzahler müsste man so auch nicht indirekt das Studium von anderen finanzieren, obwohl man selber, oder die Kinder, nicht studieren – so zahlt jeder für das, was er will. Durch Bildungskredite wie das BAföG oder anderen Darlehen können auch Kinder aus sozial schwächeren Haushalten studieren – in den gebührengewohnten USA nehmen laut der DAAD-Bildungssystemanalyse von 2018 rund 86 Prozent ein Studium auf, in Deutschland sind es nur 68 Prozent, obwohl es grundsätzlich keine Studiengebühren gibt. Marc Wohlfart

