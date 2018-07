Anzeige

In der letzten Schulwoche vor den Ferien fand am Goethe-Gymnasium in Bensheim ein Workshop zum Thema „Schule in der DDR“ statt. Elke Urban leitete das Projekt, bei dem sie in die Rolle einer Lehrerin der DDR schlüpfte und man als Teilnehmer einen ihrer Schüler spielte. Der Workshop hatte den Sinn, am eigenen Körper erleben zu können, wie es gewesen sein muss, Schüler in der DDR zu sein.

Urban wuchs in der DDR auf und arbeitete später fünf Jahre lang als Musik- und Französischlehrerin. Sie wurde im Jahr 1950 in Altenburg in Thüringen geboren. Vor 15 Jahren übernahm sie das „Schulmuseum – Werkstatt für Schulgeschichte“ in ihrer jetzigen Heimat Leipzig. Sie verwandelte das einst normale Museum, in dem man die Exponate lediglich von außen betrachten konnte, in ein Museum zum Miterleben. Das Museum bietet heute Nachstellungsprojekte in Form von Rollenspielen in rekonstruierten DDR-Klassenzimmern an. Elke Urban brachte das Projekt ans Goethe-Gymnasium.

Das Museum in Leipzig ist gefüllt mit Exponaten aus der DDR-Zeit und mit Erinnerungen von Urban und anderen Zeitzeugen. Als ich sie frage, wie es war, in der DDR zu leben, erzählt sie mir, dass sie als Jugendliche zwar „westliche“ Gegenstände wie Poster der Beatles an der Wand hängen hatte, diese aber bei den Besuchen von beispielsweise der Lehrerin abgehangen habe, da die Plakate zu DDR-Zeiten verboten waren. Ohne westliche Gegenstände konnte man problemloser und unbeobachteter leben. Es sei einfacher gewesen, sich bei Besuchen anzupassen, wenngleich man sich damit ein Stück weit selbst belog.