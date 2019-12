Bis Heiligabend gibt es einige Probleme zu lösen

Seit einigen Jahren veröffentlich der Streamingdienst Netflix im Herbst mehrere Weihnachtsfilme aus eigener Produktion. Dabei ist nicht nur die Schauspielerin Vanessa Hudgens aus Filmen wie „Prinzessinnentausch“ (2018) und „The Knight bevor Christmas“ (2019) ein wiederkehrendes Gesicht, sondern auch der britische Schauspieler Ben Lamb durfte zusammen mit der Neuseeländerin Rose Mclver in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in seine Rolle aus der Weihnachtsfilmreihe „A Christmas Prince“ von Netflix schlüpfen. Seit 2017 spielen die beiden ein Liebespaar. In dem ersten Teil „A Christmas Prince“, lernt die New Yorkerin Amber zufällig den Prinzen Richard von Aldovien kennen und lieben. Im zweiten Film aus dem Jahr 2018 wird geheiratet und in dem erst kürzlich erschienen dritten Teil bekommt die Königsfamilie ihr erstes Baby.

Zusätzlich zu diesen Großereignissen gibt es immer Intrigen im Palast, die bis zum Weihnachtsfest aufgedeckt sein wollen. Auch im dritten Teil „The Royal Baby“ sieht das nicht anders aus, denn ein wichtiger Friedensvertrag verschwindet und wenn dieser bis Heiligabend nicht unterzeichnet ist, wird das Friedensabkommen scheitern. Die Filme eignen sich für einen entspannten Fernsehabend mit einer Tasse Kakao und Plätzchen, bei sehr leichter Unterhaltung. Leider ist der zweite Teil „The Royal Wedding“ im Vergleich zu den anderen zwei Teilen sehr schwach. Cara Metzner

