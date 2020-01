Bitte nicht füttern

Wer kann mehr über mich erzählen: mein Zimmer oder mein Smartphone? Die Werbung eines amerikanischen Telefonherstellers gibt mir zu denken. In meinem Handy sind alle Freunde, Bekannten, einige Nachbarn und Lehrer sowie Familienmitglieder mit Telefonnummern, Adressen und aktuellen Fotos abgespeichert. Ihre Nachrichten und damit ihre Beziehungen zu mir spiegeln sich in zahlreichen Messengern. Zwar schreibe ich in meinem guten, alten Tagebuch auch über Dinge und Personen, die mich erfreuen oder aufregen, aber der Ton im Telefon ist härter. Meine Standorte stehen ebenfalls für diese Beziehungen, aber auch für Hobbys: die Musikschule, der Sportverein. Alle meine Wege werden abgespeichert und zusätzlich werden auch meine Schritte getrackt. Während in meinem Kalender steht „15 Uhr Eislaufen mit Kathi“, trumpft mein Handy mit folgenden Informationen auf: „15 Uhr Eislaufen mit Katharina Bär – viel Verkehr. Sie benötigen 31 Minuten mit der S6 (14.32 Uhr von Bensheim Bahnhof)“ sowie einem direkten Link zu Kathis Nummer, falls ich mich doch verspäten sollte. Mein Smartphone und mein Notizbuch wissen, dass ich Papa zu Weihnachten eine gelbe Krawatte geschenkt habe. Mein Smartphone weiß, welchen Preis sie hat und dass ich sie – „02-gefällt nicht“ – am 30. Dezember gegen ein grünes Modell eingetauscht habe, das wegen postweihnachtlicher Lieferengpässe morgen geliefert wird. Im Notizbuch steht hingegen nur „Papa – gelbe grüne Krawatte“. Obwohl mein Zimmer fast 20 Quadratmeter misst, während das Smartphone locker in der Hand gehalten werden kann, weiß das Handy viel mehr über mein Privatleben als in meinem Zimmer ausspioniert werden könnte. Eine gruselige Vorstellung, aber ich füttere das Gerät schließlich auch mit massig Infos, die eigentlich nur mich etwas angehen. Bis neulich, Eure BAte

