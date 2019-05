Blaues Wunder in Down Under

Der Blue Mountains-Nationalpark im Bundesstaat New South Wales in Australien ist ein beliebtes Reiseziel unter naturbegeisterten Backpackern, genauso wie bei waschechten Australiern, die dort gerne ihren Campingurlaub verbringen. Um eins vorweg zu nehmen: Von dem Wort Park darf man sich allerdings nicht täuschen lassen. Die Fläche des ausgewiesenen Parks beträgt nämlich über 2500 Quadratkilometer. Wer also bei Park an den Europapark denkt, sei gewarnt – denn bereits dieser überfordert Tagesbesucher mit einer Fläche von etwa einem einzigen Quadratkilometer.

Bäume können blau schimmern

Ich hatte zwei volle Wochen Zeit, um die Schönheit dieser ganz eigenen Welt zu erkunden. Das Faszinierendste – und eine Sache, die mir erst nach und nach bewusst wurde – ist die landschaftliche Vielfalt, die der Park bietet. Die Berge sind bedeckt von dichtem Buschwerk und wenn man von einem der unzähligen Aussichtspunkte auf den Gipfeln hinunter in die Täler und Schluchten schaut, fühlt man sich beinahe, als könnte man geradewegs in das grüne Meer unter einem springen. Abhängig vom Stand der Sonne schimmern die Bäume sogar in einem bläulichen Farbton, was dem Nationalpark den Namen Blue Mountains gab.

Während die Bäume an den höher gelegenen Wanderwegen sehr trocken sind und fast an eine Safari erinnern, findet man nur wenige hundert Meter tiefer beinahe einen Regenwald – inklusive Wasserfälle und kleine Seen und Bäche in den Schluchten, die bei warmem Wetter sogar zum Planschen einladen.

Wer hier als Tourist unterwegs ist, wird vermutlich das beliebte Fotomotiv der Felsformation Three Sisters und den bekannten Grand Canyon Circuit besichtigen wollen. Beide Attraktionen lohnen sich definitiv, wobei man allerdings bei den Three Sisters sogar unter der Woche anstehen muss, um ein Foto machen zu können. Wenn man gerne wandert und keine Angst vor langen Auf- und Abstiegen hat, lohnt es sich auf jeden Fall, etwas mehr Zeit in dieser Gegend einzuplanen.

Die schönen Wanderwege eignen sich zum alleine Erkunden

Für einige Dollar kann man sich dann einen Reiseführer mit verschiedenen Wanderwegen kaufen und auf eigene Faust loslaufen. Man muss definitiv kein Geld für begleitete Touren ausgegeben – die meisten Wanderwege sind sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ein eigenes Auto hätte meine Ausflüge zwar leichter gemacht, da einige Strecken mehrere Kilometer von den Bahnhöfen entfernt sind und man dann nicht auf Busse angewiesen ist. Die fahren im Gegensatz zu den Zügen nämlich leider nicht ganz so regelmäßig.

Alles in allem kann ich allerdings sagen, dass die Blue Mountains bei jedem Australien-Reisenden, der sich in der Nähe von Sydney aufhält, auf der Prioritätenliste ganz oben stehen sollten. Eva-Lotte Wenderoth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.05.2019