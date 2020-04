Blindes Vertrauen oder gesunde Vorsicht?

„Gemeinsam schaffen wir es durch diese schwere Zeit. Deutschland hält zusammen.“ Warum habe ich nur das Gefühl nicht dazu zu gehören? Liegt es daran, dass mir Leute plötzlich mit unübersehbarem Misstrauen begegnen? Dass ich nicht mehr in den Supermarkt gehen möchte, weil meterhohe Trennwände, Kunden mit Masken und Plastikhandschuhen mir das Gefühl geben, als steuerten wir direkt auf den Weltuntergang zu – den ich nicht kommen sehe? Liegt es daran, dass ich mich mit den führenden Politikern und deren Entscheidungen absolut nicht mehr identifizieren kann? Dass ich mich in meiner Freiheit übertrieben eingeschränkt fühle?

Corona-Viren sind keine Lüge oder Erfindung der Pharmaindustrie, wie manche Verschwörungstheoretiker behaupten. Wir haben es mit einer ernstzunehmenden Krankheit zu tun, das ist richtig. Und doch: Meiner Meinung nach stehen die getroffenen Maßnahmen in keiner Relation zu der aktuellen Situation. Was sollen die Einschränkungen? Angeblich sind sie nötig, um den allseits gefürchteten „Peak“ im Graphen der Neuinfektionen abzuflachen und so einen Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems zu verhindern, wie es in Spanien oder Italien der Fall war. Ich denke: soweit wird es in Deutschland nicht kommen. Unser Gesundheitssystem ist wesentlich besser organisiert als das in Spanien oder Italien. Laut Statista sind in Spanien zehn Prozent der Infizierten gestorben; in Italien waren es bisher sogar 12,7 Prozent. In Deutschland sind es lediglich zwei Prozent. Um Maßnahmen zu rechtfertigen, die eine kleine weltwirtschaftliche Katastrophe bedingen und die Freiheit des Individuums radikal einschränken, braucht es einen triftigen Grund. Ich möchte wissen: Wie gefährlich sind Corona-Viren wirklich – im Vergleich zu einer „normalen“ Grippewelle?

In der Grippesaison 2017/2018 gab es laut dem RKI innerhalb von etwa vier Monaten 25 000 Todesfälle, die auf die Grippe zurückzuführen sind. Seit COVID-19 in Deutschland aufgetreten ist, also innerhalb von etwa zwei Monaten, sind es gerade mal 2096 registrierte „Corona-Todesfälle“. Warum wird jetzt plötzlich der Notstand ausgerufen? Besonders bedenklich finde ich allerdings die einseitige Berichterstattung in Nachrichten und Tageszeitungen und das blinde Vertrauen und den Gehorsam der Bevölkerung.

Fachärzte und Wissenschaftler, die kritische Meinungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie äußern, kommen im Fernsehen kaum zu Wort. Alle Zahlen, Fakten und Diagramme, die uns präsentiert werden, liegen den veröffentlichten Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der John-Hopkins University zugrunde. Und diese Daten unterscheiden sich teilweise stark. Wem darf man Glauben schenken? Wer erfasst die Daten? Was genau zeigen die Diagramme? Sind die Daten prozentual auf die Einwohner hochgerechnet oder sind es reine Fallzahlen? Wie hoch ist die Dunkelziffer? Hoch denke ich! Laut dem RKI verlaufen 80 Prozent der Infektionen mit leichten, sogar kaum merklichen Symptomen und sind völlig unbedenklich. Waren vielleicht schon einige Menschen mit COVID-19 infiziert, ohne es zu wissen? Bin ich mit meinen Zweifeln allein? Warum hinterfragt scheinbar niemand die Situation? Ist es nicht unsere Pflicht als mündiger Bürger uns zu informieren, zu hinterfragen, uns selbst eine Meinung zu bilden und nicht blind zu glauben, was Politiker erzählen?

Ich möchte nicht behaupten, dass COVID-19 ungefährlich ist und die Maßnahmen der Politik alle unsinnig sind. Aber ich möchte dazu aufrufen, sich zu informieren, sich selbst eine differenzierte Meinung zur aktuellen Situation zu bilden und dazu verschiedene Quellen und Meiningen zurate zu ziehen. Ein solches obrigkeitsstaatliches Denken wie ich es zurzeit wahrnehme sehe ich mit Unbehagen. Die Vorstellung , dass die Leute sich an diese Denkweise gewöhnen und in Zukunft weiteres klaglos in Kauf nehmen, bereitet mir Angst – weit mehr als das Virus selbst. Eva-Lotte Wenderoth

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.04.2020