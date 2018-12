Bring keine Farbe in Dein Leben!

Trister, trüber Herbst weicht kunterbunter Weihnachtszeit? Plätzchen mit roter Marmelade, Lebkuchen mit grüner Schrift, sinnliche Farbenfröhlichkeit. Doch manchmal frage ich mich, ob alles wirklich so bunt sein soll. In so vielen unserer Lebensmittel sind Farbstoffe enthalten, die keine andere Aufgabe haben, als wenig Farbiges farbiger zu machen. Säfte, Marmeladen, ja sogar Biere enthalten teilweise nicht ganz unumstrittene Farbstoffe, nur damit das Malzbier brauner, alias malziger, aussieht. Der Käse wird gelber, die Wurst roter. Ein bekannter Smoothie-Hersteller, der alle seine Säfte stolz und bunt in Gläsern präsentiert, fühlt sich aufgrund der geringen Verkaufszahlen dazu verpflichtet, seinen cremigen und cremefarbenen Vanilla-Smoothie in einem schwarz bemalten Gefäß anzubieten. Eigentlich dachte ich, dass wir über das Zeitalter der lila Kühe hinweggekommen sind und als Verbraucher wieder mehr Natürlichkeit fordern. Weg mit Farb- und Konservierungsstoffen, die wir eigentlich nicht brauchen. Weg mit Karmin, Annatto, Indigokarmin und Zuckerkulör. Doch offensichtlich brauchen wir insbesondere zur Weihnachtszeit wieder ein Farbenspiel aus Rot und Grün, um die frohe Zeit zu genießen. Doch gerade an Weihnachten gilt doch: Weniger ist mehr. Weniger Zeit zum Färben der Plätzchen verwenden und dafür mehr Zeit mit der Familie verbringen. Wenn wir Farbe in unser Leben bringen wollen, wieso dann nicht mit Blumen und Zweigen, Obst und Gemüse, bunten Bildern? Wieso muss die Farbe, die wir in unser Leben bringen wollen, so völlig unnatürlich sein? Bis neulich, Eure BAte

