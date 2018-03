Anzeige

Vom 5. bis 21. März findet in Bensheim im Parktheater zum 23. Mal das Festival „Die Woche junger Schauspieler“ statt. In diesem Zeitraum kommen junge Schauspielensembles aus Berlin, Wien, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München nach Bensheim, um ihre Projekte zu präsentieren und in einem Vor- und Nachgespräch den Dialog mit den Zuschauern zu suchen. In diesem Jahr übernimmt die Schirmherrschaft Sophie Rois, die Trägerin des Gertrud-Eysoldt-Ringes ist. Außerdem wird ein Preis einer Schülerjury vergeben, ein Publikumsvotum abgegeben und der Günther-Rühle-Preis verliehen. Letzterer ist mit 3000 Euro dotiert und wird von der Stadt Bensheim gestiftet. Das Ziel ist es, eine Plattform des Austausches für junge Produzenten und das Publikum zu schaffen.

Am Mittwoch, 7. März, wurde das Theaterstück „ROST“ von Christian Kühne unter der Regie von Andreas Jähnert im Parktheater in Bensheim präsentiert, welches die beiden mit ihrem gemeinsam gegründeten Ensemble „Theater der Sprachfehler“ aus Wien auf die Beine stellten. Das Stück handelt von drei Protagonisten, einer Frau, gespielt von Ina Maria Jaich, einem älteren Mann, gespielt von Thomas Gerber, und einem jungen Mann, der von Sascha Jähnert gespielt wird. Im Laufe der Handlung erfährt man, dass die drei Personen eine Familie darstellen. Es geht um einen Konflikt zwischen dem älteren Mann und der Frau. Es kommt jedoch nicht zu einer Versöhnung, da die Frau von dem jungen Mann versehentlich getötet wird. Die Handlung des Stückes setzt nach der Tat ein, und die Protagonisten fangen an, über das Vergangene zu sprechen und sich von der Tat zu erlösen. Dabei geraten sie in eine gemeinsame Vergangenheit, die in dem Stück von jeder Figur individuell präsentiert und thematisiert wird.

Der Ort des Stückes ist abstrakt und könnte vielleicht in einem Wald oder auf einer Weide stattfinden, da das Bühnenbild pur und schlicht gehalten ist. Man sieht nur eine abgeschrägte, nach hinten verlaufende Fläche von fünf mal sieben Metern, auf der sich die gesamte Handlung abspielt und nur mit dynamischen Projektionen und einem Spiel aus Schatten und Licht gearbeitet wird.