Buntes Spektakel am Nachthimmel

Jedes Jahr an Silvester veranstalten die Menschen kurz nach Mitternacht farbenfrohe Feuerwerke. Dabei werden zahlreiche Raketen und Böller in den Nachthimmel geschossen, wo sie schließlich explodieren und in den verschiedensten Formen und Farben sichtbar werden. Seinen Ursprung findet das Feuerwerk in China, wo es bereits im achten Jahrhundert erste explosive chemische Mischungen gab. Der Brauch, in der Silvesternacht ein Feuer zu entzünden, reicht jedoch schon bis zu den Germanen zurück, die mit Flammen und Lärm durch Rasseln oder Blasinstrumente Dämonen und böse Geister vertreiben wollten. Auch in der heutigen Zeit gehört das Feuerwerk zu Silvester dazu und lockt jedes Jahr zahlreiche Menschen auf die Straßen. Doch ist das Feuerwerk wirklich so toll, wie viele finden oder bringt es auch einige Nachteile mit sich? Was ist mit dem Umweltaspekt? Die BAnane streitet heute über dieses Thema. Mia Eck

