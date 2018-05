Anzeige

Cara Metzner, 17, Bensheim, Schülerin Dabei seit: 2016 Lieblingsrubrik: BAnane likes „Ich schreibe am liebsten über Serien, Bücher und eigene Experimente, weil ich gerne viel ausprobiere und auch gerne Neues kennenlerne. Da bietet sich BAnane likes in beiderlei Hinsicht am besten an. Außerdem freue ich mich immer wieder auf den Austausch mit den anderen und interessante Diskussionen über diverse Themen.“