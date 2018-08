Chowbar Society – der Geheimbund der Waisenkinder

In der Geschichte geht es um den Geheimbund Chowbar Society, der aus sieben Waisenkindern besteht, die alle bald das 16. Lebensjahr erreichen und somit das Waisenhaus St. Patricks in Kalkutta verlassen müssen. Die Mitglieder treffen sich jede Nacht im Hof eines verlassenen Hauses, das sie den Mitternachtspalast nennen. Zum Abschied feiern die Jugendlichen ein Fest, bei dem sie die gleichaltrige Sheere kennenlernen, da ihre Großmutter den Direktor des Heimes besucht.

Der Hauptcharakter Ben versteht sich von Anfang an auf eine besondere Weise mit dem Mädchen. Der sich auflösende Bund nimmt Sheere in seine Kreise auf und beschließt, doch weiter zu bestehen. Sie versprechen sich, sich auch nach ihrer Zeit im Waisenhaus gegenseitig zu unterstützen und den anderen ein Familienersatz zu sein. Sheere erzählt, dass sie mit ihrer Großmutter immer auf Reisen ist, obwohl sie viel lieber das Haus ihres verstorbenen Vaters suchen möchte. Die Mitglieder des Geheimbundes beschließen, sie bei diesem Vorhaben zu unterstützen und begeben sich dabei in große Gefahr.

Der Roman spielt im Jahr 1932 und führt im Prolog bis in das Jahr 1916 zurück, in dem ein Mann vor seinen Verfolgern flüchtet und auf seinem Weg ein Baby vor der Tür eines Waisenhauses absetzt. Während des Lesens kommen immer wieder Fragen auf, die zwar alle erst sehr spät beantwortet werden, trotzdem bleibt das Buch bis zur letzten Seite spannend. Erzählerisch ist Carlos Ruiz Zafón sein Werk sehr gut gelungen. Man fühlt sich in das Kalkutta der 1930er-Jahre zurückversetzt und bekommt genaue Vorstellungen, wie es dort ausgesehen haben muss. Der sonst sehr anspruchsvoll schreibende Autor hat hier ein Jugendbuch geschaffen, das sich gut lesen lässt und Spaß bereitet. Antje Heitland

