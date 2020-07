Dank Intensivkurs in nur einer Woche zur Theorieprüfung

In Deutschland muss jeder, der einen Führerschein machen möchte, eine bestimmte Ausbildung absolvieren. Diese Ausbildung besteht aus einem praktischen und einem theoretischen Teil. Im theoretischen Teil für die Führerscheinklasse B gibt es 14 Themen, die jeder Fahrschüler im Rahmen des Theorieunterrichts der Fahrschule behandelt haben muss, um für die abschließende Theorieprüfung zugelassen zu werden. Einige Fahrschulen bieten sogenannte Intensivkurse an. Dabei werden in einem kurzen Zeitraum von beispielsweise sieben Tagen alle 14 Themen behandelt. Nach einer Woche intensiven Lernens ist der theoretische Teil also schon erledigt. Aber wie läuft so ein Intensivkurs eigentlich ab und wird das viele Lernen nicht zu anstrengend?

14 Lernthemen in einer Woche behandeln

Solche Intensivkurse bieten viele Fahrschulen an. Der Kurs, an dem wir teilgenommen haben, fand in der ersten Ferienwoche statt, jeden Tag außer Sonntag, von morgens 10.30 bis mittags 13.45 Uhr. In dieser einen Woche werden intensiv die 14 Lernthemen, alles an Theorie, die für den Führerschein vorgeschrieben ist, behandelt. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, den theoretischen Teil der Fahrerlaubnis schnell hinter sich zu bringen.

Trotz der vielen Corona-Auflagen wie das Tragen von Hygienemasken während des Unterrichts oder das Einhalten des Abstands ist der Unterricht sehr lebhaft, intensiv aber auch interessant aufgebaut. Vor allem ist die Fahrschule, in der wir waren, medial und technisch stark ausgestattet, was heißt, dass der Frontalunterricht an einem modernen Smartboard stattfindet. Die Themen werden auf Folien auf das Bord projektiert und anhand von vielen Bildern, Videos und Beispielen erklärt und nahegebracht.

An einem Tag werden zwei Themen nach Reihenfolge bearbeitet. Das erste Thema von 10.30 bis 12 Uhr. Dann findet eine 15-minütige Pause statt, und in der zweiten Hälfte wird bis 13.45 Uhr das zweite Thema erläutert. Es wird außerdem so gestaltet, dass die Schüler in den Unterricht involviert werden, durch Fragen, Anregungen. Und wenn auch mal keine Antwort parat ist, dass eine Antwort zusammen erarbeitet und hergeleitet wird. So wird es nicht langweilig und man ist gezwungen mitzumachen. Die zweite Hälfte des Unterrichts ist zum Ende hin etwas schwieriger und ruhiger, weil dann so langsam die Konzentration nachlässt, jedoch ist dies auf jeden Fall machbar und die Zeit ist gut aufgeteilt.

Täglicher Unterricht fördert das Verständnis

Insgesamt hat uns der Intensivkurs sehr gut gefallen, weil man die freie Zeit dadurch sehr gut nutzen konnte. Außerdem konnten wir den theoretischen Teil auf diese Art schnell hinter uns bringen und die Dauer unserer Führerscheinausbildungen damit deutlich verkürzen. Alle, die Angst haben, überfordert zu werden, können wir ebenfalls beruhigen. Mit entsprechenden Programmen und Apps kann man schon vor Beginn des Intensivkurses anfangen, für die Theorie zu lernen, so dass während des Kurses nicht mehr so viele neue Informationen auf einen zukommen. Durch den täglichen Unterricht bleibt man gedanklich auch besser in der Thematik und vergisst nicht so schnell, welche Themen zuvor besprochen wurden. Wer also schnell durch den Theorieunterricht kommen möchte, sollte nicht zögern, sich bei einem Intensivkurs anzumelden. Mia Eck und Svenja Thomas

