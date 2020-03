Das Geschäft mit dem Sport

Überall in den sozialen Medien sieht man Fitness-Posts oder Werbungen, und auch in der eigenen Umgebung besuchen mittlerweile viele ein Fitnessstudio – zumindest war das vor der Corona-Krise so und wird danach auch wieder so sein. Es wirkt, als wäre es zum Trend geworden, ins Fitnessstudio zu gehen.

Durch die sozialen Medien wird oft Werbung dafür gemacht, Sport zu treiben und bestimme Produkte dafür zu kaufen. Viele lassen sich davon beeinflussen. Doch das ist gar nicht negativ, denn es ist gut, für den Körper und die Gesundheit Sport zu machen. Im Fitnessstudio gibt es sehr viele Angebote dazu. Es werden Kurse angeboten, es gibt Personal Trainings und vieles mehr. Dadurch gehen sehr viele mittlerweile ins Fitnessstudio.

Ich selbst finde es ebenso gut, ein Fitnessstudio zu besuchen, man kann dort an sehr vielen Geräten Sport machen, die Auswahl ist größer, als wenn man zu Hause Sport treibt. Man wird, wenn man Anfänger ist, unterstützt und kann sich Hilfe bei Trainern holen. Es gibt tolle Angebote für Kurse, die man ebenso in einer Mitgliedschaft ausführen kann.

Warum also nicht ein Studio besuchen? Wer professionell oder auch nur wegen des Spaßes Sport machen will, soll dies tun, denn Sport ist gesund und macht Spaß. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.03.2020