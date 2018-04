Anzeige

Was am Ostersonntag in der Kirche gefeiert wird, wissen die meisten Menschen. Wie sieht es allerdings mit den restlichen Feiertagen rund um Ostern aus, worauf gehen diese zurück?

Mit dem Aschermittwoch beginnt nach der Faschingszeit jedes Jahr die 40-tägige Fastenzeit, die für die Christen eine Vorbereitung auf das Osterfest darstellt. Sie ist eine Zeit der Besinnung – nicht unbedingt eine Zeit des Verlusts, sondern eher eine Phase, in der man sich auf das konzentrieren sollte, was man wirklich braucht, vielleicht eben, in dem man auf so manchen Genuss verzichtet. Kirchenhistorisch betrachtet gehen diese 40 Tage auf eine Erzählung des neuen Testaments zurück. In dieser verbringt Jesus 40 Tage in der Wüste, wobei der Teufel versucht, ihn in Versuchung zu führen.

Kurz vor Ostern schließlich folgen weitere Feiertage – was genau hat es mit denen auf sich?