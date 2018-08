Das Jahr des Flamingos

Wenn ich darüber nachdenke, welches Symbol den Sommer 2018 am besten beschreibt, verweile ich gedanklich bei einem Vogel und einer Frucht: Flamingo und Ananas. Diese beiden gibt es in diesem Jahr in allen möglichen Formen, Farben und Produkten. Von der Ananas-Halskette und dem Ananas-Schwimmring bis hin zum Flamingo-Sekt und dem Flamingo-Handdesinfektionsmittel. Klar sind die rosa Tiere niedlich und eine Ananas schmeckt einfach super. Aber werden wir, nachdem es mit der Fußball-WM nicht geklappt hat, hauptsächlich darauf zurückblicken? Werde ich meinen Enkelkindern einmal davon erzählen, wie ich 2018, Ananaseis essend, ein Ananas-Shirt trug, oder wie ich, im Zoo vor dem Flamingo-Gehege stehend, meine Sonnenbrille aus einem mit Flamingos bedruckten Brillenetui fischte? Vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich herzlich gelacht, wenn ich erfahren hätte, dass in wenigen Jahren die Eule vom Einhorn und dann das Einhorn vom Flamingo als Trend-Tier abgelöst werden wird. Was kommt als nächstes? Im chinesischen Horoskop ist 2018 das Jahr des Hundes – doch Dalmatiner, Dackel und französische Bulldogge hatten ihre Auftritte in den letzten Jahren schon. Die Leute sind verrückt nach Katzenvideos – aber auch das Samtpfötchen konnte als Covergirl nicht so viel Beliebtheit erringen wie die oben genannten Exemplare. Könnte Bensheim sich ein neues Wappentier aussuchen (nichts für ungut, Sankt Georg), würde die Stadt wahrscheinlich den Storch wählen. Schon der Hessentag 2014 drehte sich maßgeblich um Meister Adebar, und nicht wenige schauen den Vögeln täglich zu, wie sie – edel und grazil – ihre Runden über unseren Köpfen drehen. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.08.2018