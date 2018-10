Das Leben, ein ewiges Lernen

Die Schule kann ganz schön anstrengend sein. Still sitzen den ganzen Tag, zuhören, mitschreiben, mitdenken. Von den Schülern wird viel erwartet. Als Schüler selbst ist man oft müde, überfordert oder manchmal sogar unterfordert. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich als Kind oder Jugendliche immer dachte: „Keine Sorge. Nur noch die paar Jahre, dann habe ich es geschafft und muss nie wieder so etwas machen.“ Dann war die Schule vorbei, ich hatte mein Abitur in der Tasche. Allerdings musste ich feststellen, dass alles nur noch schlimmer wurde. In der Uni haben die Professoren plötzlich nur noch Monologe gehalten, aus Hausaufgaben wurden seitenlange Hausarbeiten, aus Klassenarbeiten wurden stundenlange Klausuren, für die man nicht nur zwei Abende, sondern wochenlang lernen musste. Ich möchte euch nicht die Freude an der Aussicht auf eine schulfreie Zeit nehmen, auf gar keinen Fall. Es soll nur bedeuten: Egal, welchen Weg man nach der Schule wählt, man wird sich im Leben niemals um das Lernen drücken können. Selbst wenn man sich für eine Berufsausbildung entscheidet, muss man viel können und viel lernen. Und noch arbeiten gehen. Man wird immer wieder seine Zeit in Fortbildungen, Schulungen und Ausbildungen stecken. Man lernt jeden Tag – ob auf einer Art „Schulbank“, beim Arbeiten, in alltäglichen oder zwischenmenschlichen Dingen. Das Leben ist ein ewiger Lernprozess. Solange man jedoch das lernt, was einen interessiert – oder man weiß, wohin das Lernen einen in seinem Leben noch bringen wird – läuft alles richtig. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.10.2018