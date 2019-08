Debatte um Grundschulverbot kein Thema

Wie ist es um die Sprachkenntnisse von Grundschülern im Landkreis Bergstraße bestellt, wie werden sie gefördert? In den vergangenen Wochen wurde viel über eine verpflichtende Förderung von weniger sprachbegabten Kindern diskutiert. Die BAnane hat aus diesem Grund die Pressekonferenz des staatlichen Schulamts für den Kreis Bergstraße/Odenwald in Heppenheim zum Schulstart besucht.

„Um es auf den Punkt zu bringen: Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen.“ Mit dieser Aussage, die Carsten Linnemann, Union-Fraktionsvize, gegenüber der Rheinischen Post machte, begann die ganze Diskussion über Pflichten und Verbote: Es wurde von gezielter Ausgrenzung und Rassismus gesprochen, einem Bruch der Schulpflicht und des Rechts auf Schule und Bildung – und wüste Beleidigungen wurden Linnemann an den Kopf geworfen. Alles, weil die Deutsche Presseagentur versehentlich in ihrer Überschrift von einem generellen Grundschulverbot gesprochen hat, nicht von einer verpflichtenden Förderung vor der Grundschulzeit – nach der Aufklärung der Aussage legte sich die größte Aufregung wieder.

Bundesweite Sprachtests gefordert

Eine Stütze von Linnemanns Aussage war eine Studie der Stadt Duisburg, nach der 16 Prozent der diesjährigen Erstklässler in jener Stadt kein Deutsch können. Die Forderung Linnemanns: Bundesweite Sprachstandtests vor der Einschulung. Bei Nicht-Bestehen sollen die Kinder entweder die Vorschule besuchen müssen oder im Extremfall die Einschulung um ein Jahr verschieben, um sprachlich aufholen zu können, damit die Startbedingungen aller wieder ausgeglichener sind. „Es reicht nicht nur, Sprachstandserhebungen bei Vierjährigen durchzuführen, sondern es müssen auch Konsequenzen gezogen werden“, sagte Linnemann zur Rheinischen Post. In einigen Bundesländern gibt es solche Tests mit anschließender möglicher Förderung schon, Hessen war dabei Vorreiter.

Die Aufregung nutzte Alexander Lorz, hessischer Kultusminister der CDU, um seine Ansichten anlässlich der Pressekonferenz zum Schulstart zu präsentieren. Ende des Jahres soll die Kultusministerkonferenz, in der er als Präsident wirkt, über verbindliche bundesweite Lösungen entscheiden; bis 2021 sollen die Tests mit anschließender Förderung hessenweit zum Pflichtprogramm dazugehören – Hessen würde Hamburg damit nachziehen.

Etwa eineinhalb Jahre vor der Einschulung werden die Sprachstandserhebungen jeweils durchgeführt, um bei Bedarf noch rechtzeitig handeln zu können. An hessischen Kindertagesstätten wird dabei zurzeit das Kindersprachscreening „KiSS“ verwendet. Dieses besteht aus drei Teilen: dem Kinderbogen, mit dem der Sprachstand des Kindes bestimmt wird, von Spontansprache bis zur Grammatik; dem Kitabogen, in welchem ausgebildete Betreuer die sprachliche Entwicklung des Kindes in den Kindertagesstätten bewerten; und dem Elternbogen, der die sprachliche Entwicklung zu Hause dokumentieren soll.

An den Schulen gibt es derweil ein anderes System: Die Lernverlaufsdiagnostik „quop“. Durch diese alle zwei bis drei Wochen stattfindenden Tests an Computern können die Kinder bei Bedarf individuell gefördert und gefordert werden. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Die Vorlaufkurse, die Vorklasse und die Flex-Klassen. Während die Vorlaufkurse darauf ausgelegt sind, im Kindergartenalter schlecht Deutsch sprechende Kinder sprachlich zu helfen, wird die Vorklasse schon schulischer, ohne aber dem Stoff vorauszugreifen – dies soll die Kinder fördern, die nicht nur das Problem der Sprache haben, sondern auch kognitive, soziale oder anderweitige Entwicklungsverzögerungen vorweisen.

Bei den Flex-Klassen können die ersten zwei Klassen individuell um ein Jahr verlängert werden – oder auch verkürzt. So können Schüler durch Individualität profitieren, wobei auch „quop“ einen Teil der Entscheidung ausmacht. Die drei Hilfsmaßnahmen wirken sich allerdings nicht auf die Angabe der Schuljahre aus, im Rahmen der Förderungen wird nur die normale Regelzeit angerechnet. „Stolz“, sagte Stefanie Werle-Wittmann, Schulamtsdirektorin, „können wir hier im Kreis auf die Flex-Klassen sein, denn die Region habe die meisten Flex-Klassen im gesamten Bundesland Hessen.

90 Prozent nehmen Angebot wahr

Die Vorlaufkurse rufen auch im Zuständigkeitsgebiet Kreis Bergstraße/Odenwald viel Resonanz hervor. Die Zahlen von Kultusminister Lorz für Hessen als Ganzes passen auch für diese Region, teilte uns Werle-Wittmann mit – circa 90 Prozent nehmen diese Angebote wahr. Die Intensivklassen sind eine weitere Möglichkeit der Förderung, bei denen ein Intensivkurs Deutsch mit dem Regelunterricht in normalen Klassen stattfindet. Bei diesen ist die Zahl der Seiteneinsteiger rückläufig, was aber laut Rainer Kilian, Leiter des staatlichen Schulamts, nicht überraschend sei, da es auch weniger Immigranten gebe, die dafür in Frage kämen.

Linnemanns Beobachtung, dass mehr Kinder auf Privatschulen geschickt werden, weil die Eltern aufgrund von Förderungsmangel ihres Nachwuchses durch die Förderung schlecht sprechender Kinder Nachteile sehen, kann nicht kategorisch unterstützt werden. Dennoch stieg die Anzahl von Schülern auf Privatschulen um 65 auf 2044 an – jedoch kamen demgegenüber auch rund 100 zu den öffentlichen Schulen im Vergleich zum vergangenen Jahr hinzu.

Die Schulen sollen sich vorbereiten, damit die Kinder optimal lernen können, sagte Kilian. Dafür wurden rund 100 Lehrer ausgebildet. Die Kinder aus den Schulklassen herauszuhalten, nur weil sie noch nicht auf dem gleichen Stand wie die anderen sind, hält Kilian derweil als nicht sinnvoll: Mitschüler seien immer noch die beste Möglichkeit, um Deutsch zu lernen.

Die Debatte um ein Grundschulverbot sei für unsere Region gar kein Thema, führte er aus. Es sei der Auftrag der Schulen, die Kinder erfolgreich vorzubereiten, und dafür würden auch genug Ressourcen bereitgestellt, machte Kilian klar. „Das neue Schuljahr kann beginnen“, lautete Kilians Fazit am Ende seiner Präsentation. Marc Wohlfart

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.08.2019