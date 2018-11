Den Dialog untereinander suchen

Mehr Raum für Jugendliche. Genau das suchen wir in Bensheim. Wo ist dieser Raum? Wer kümmert sich darum, neuen Raum zu finden oder zu schaffen? Wo gehen die jungen Leute aktuell hin, wenn es keinen Raum gibt und es vor allem immer kälter wird? Lest jetzt Teil zwei zu diesem Thema. Wir haben dafür einen weiteren Schüler aus Bensheim und Bensheims Bürgermeister Rolf Richter befragt.

Interview mit dem Bürgermeister

Rolf Richter weiß, wie schwer es ist, solche Räume zu finden. Trotzdem bemüht er sich immer wieder um Gespräche mit Jugendlichen in Bensheim.

Hallo Herr Richter, wie sehen Sie die aktuelle Situation der Jugendlichen in Bensheim?

Rolf Richter: Ich kenne die Situation nicht nur als Bürgermeister, sondern sehe sie auch als Vater. Es ist schwer für Jugendliche, abends einen Ort zu finden, wo sie hinkönnen. Daher kommt auch die Verlagerung in den Stadtpark und die Weinberge am Kirchberg. Die Jugendlichen wollen ihre Getränke und mehr selber mitbringen und die Musik hören, die sie wollen. Da ist es natürlich nicht so einfach, einen anderen Platz zu finden.

Wie viele Probleme entstehen durch dieses Verhalten? Vor allem im Bereich des Stadtparkes?

Richter: Die Jugendlichen gehen immer später aus dem Haus, wir bekommen durch die Musik häufig Beschwerden von Anwohnern. Außerdem entsteht durch die mitgebrachten Flaschen ein massives Müllproblem. Häufig werden Flaschen kaputt gemacht. Diese Scherben stellen eine Gefahr für Kinder dar, die tagsüber auf dem Spielplatz im Stadtpark spielen möchten. Der extra Reinigungsaufwand ist natürlich ein massives Ärgernis für den Bauhof. Insgesamt sind es aber maximal zehn Prozent der Jugendlichen, die wirklich für die ganzen Umstände verantwortlich sind und leider auch nur schwer mit sich reden lassen. Die anderen 90 Prozent reagieren verständnisvoll, auch wenn sie mal weggeschickt werden.

Die Jugendlichen haben erzählt, dass sie häufig von der Security weggeschickt werden, da sich die Leute im Hospiz belästigt fühlen – bekommen Sie viele Beschwerden aus dieser Richtung?

Richter: Nein, vom Hospiz haben wir bisher keine Beschwerden durch Lärmbelästigung bekommen. Diese erhalten wir eher von anderen Anwohnern.

Was wird aktuell unternommen, um mehr Plätze für Jugendliche zu schaffen? Gibt es bereits Ergebnisse aus Veranstaltungen wie dem „Stadtdialog“?

Richter: Wir suchen nach weiteren Plätzen. Aktuell prüfen wir eine neue Fläche auf ihre Eignung. Außerdem startet demnächst ein Projekt, indem wir mit fünf bis sechs Jugendlichen pro Bensheimer Schule im Alter von 15 bis 17 sprechen wollen. Dafür arbeiten wir mit den Schulleitungen zusammen. Im ersten Quartal 2019 soll dann dieses „Bürgernetzwerk Innenstadtentwicklung“ stattfinden.

Wie sieht es aus mit dem Jugendzentrum? Wird es von vielen angenommen oder planen Sie dort Veränderungen?

Richter: Von einer kleinen Gruppe jüngerer Leute werden die Angebote des Jugendzentrums regelmäßig genutzt. Hier wird auch viel mit der Schillerschule Bensheim zusammengearbeitet. Eine Möglichkeit, das Jugendzentrum zu vergrößern, besteht momentan leider nicht. Die Stadt bietet Jugendlichen, die zum Beispiel mit ihrer Band proben wollen, aber Räumlichkeiten Richtung Schönberg an. Diese Proberäume werden aber immer weniger genutzt, daher können wir noch nicht sagen, wie lange sie noch zur Verfügung gestellt werden können.

Glauben Sie, ein Jugendparlament würde in Bensheim helfen, mehr für die Jugend zu machen und besser mit ihnen in Kontakt treten zu können?

Richter: Ein Jugendparlament sehe ich eher kritisch. Zum einen möchte ich kein Parlament, in dem am Ende nur die Jugendparteien vertreten werden, die dann nur über allgemeine politische Themen diskutieren. Außerdem kommt es häufig vor, dass sich die Leute für ein spezielles Projekt ein paar Monate engagieren, danach aber nicht weiter im Jugendparlament aktiv sind. Ich finde es besser, wenn sich die Jugendlichen direkt ans Rathaus wenden. Leider kommt das nicht so häufig vor. Die Jugend ist auch in Bürgersprechstunden immer sehr schwach vertreten. Daher organisieren wir zurzeit immer mehr extra Projekte, in denen wir speziell auf Jugendliche zugehen und in den gemeinsamen Dialog gehen. Über Facebook bin ich zum Beispiel auch erreichbar. Ich würde es sehr begrüßen, wenn sich als Verbindung der Jugendlichen zur Stadtverwaltung ein Komitee aus Schulsprechern der weiterführenden Schulen bilden würde.

Es ist schön zu hören, dass so viele Gespräche anstehen. Vielen Dank für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit in Bezug auf die Jugendlichen in Bensheim, Dankeschön für das Gespräch.

Richter: Sehr gerne.

Ein Schüler im Gespräch

Mehr Gespräche mit dem Bürgermeister suchen auch manche Jugendliche. Leider verlaufen diese aber auch mal im Sand. Von Projekten wie „Bensheim 2030“ haben viele noch nie was gehört. Auch der Bensheimer Schüler Konrad findet, dass man viel zu wenig mitbekommt. Er und ein Freund haben schon Mal das Gespräch mit der Security gesucht, die im Stadtpark kontrolliert.

Du hast uns erzählt, dass Ihr mal mit der Security versucht habt, ein paar Problematiken im Stadtpark zu besprechen. Wie kam es dazu und was ist für Euch das Problem im Stadtpark?

Konrad: Ja, wir haben mit dem Chef der Security per Mail versucht, ein paar Sachen zu klären. Er war sehr nett und verständnisvoll, konnte aber natürlich an der allgemeinen Situation nicht viel ändern. Wenn man abends oder nachts im Stadtpark ist, wird man meistens irgendwann weggeschickt. Manchmal, weil es schon spät ist, aber auch häufig einfach ohne Begründung.

Wenn es begründet wird – was sind die häufigsten Argumente?

Konrad: Es wird gesagt, dass wir zu laut sind. Anwohner und die Leute vom Hospiz würden sich dadurch belästigt fühlen. Außerdem wird gesagt, dass der Weinberg verschmutzt wird. Tatsache ist aber auch, dass dort sehr wenige Mülleimer sind. Auf Facebook gab es einen Shitstorm gegen Jugendliche im Stadtpark – vor allem wegen des Mülls. Aber statt einem Shitstorm wären mehr Mülleimer viel sinnvoller.

Wie ist es dazu gekommen, dass so viele Jugendliche im Stadtpark sind?

Konrad: Der Stadtpark liegt zentral. Vorher waren auch mehr Leute im Kronepark in Auerbach, aber das ist für viele einfach nicht so in der Nähe. Außerdem ist im Stadtpark und zum Kirchberghäuschen hin viel Platz, man ist relativ ungestört, und man muss einfach auch sagen: Man hat eine tolle Aussicht.

Jetzt, wenn es kalt ist, sind dort ja weniger Leute. Welche Ausweichmöglichkeiten gibt es denn?

Konrad: Ich denke, im Winter verlagert sich das mehr in Bars. Das Problem ist aber, dass das einfach viel teurer ist, als selber Sachen mitzubringen. Außerdem wird da noch mehr auf die Uhr geschaut. Um 24 Uhr werden alle, die nicht 18 sind, weggeschickt.

Wie sieht es mit dem Jugendzentrum aus? Nutzt Ihr es?

Konrad: Nein. Meine Gruppe war noch nie dort. Es ist einfach nicht schön, sehr klein und keiner weiß genau, was er dort machen soll. Für manche gibt es dort wahrscheinlich auch zu viele Regeln.

Ihr habt ja neben dem Gespräch mit der Security auch überlegt, mit dem Bürgermeister zu reden. Wäre für solche Sachen ein Jugendparlament sinnvoll?

Konrad: Ich glaube nicht, dass ein Jugendparlament wirklich angenommen werden würde. Das spricht meistens nur eine ganz kleine Gruppe an. Leider muss man ja sagen, dass viele einfach keine Lust haben, sich bei solchen Sachen zu engagieren.

Platz für Freiraum

Bei den Gesprächen habe ich gemerkt, dass die Sache viel komplizierter ist, als sie im ersten Moment wirkt. Viele Jugendliche suchen einfach nur einen Platz, der ihnen Freiraum bietet, an dem sie ungezwungen jung sein können, ohne sich an 1000 Regeln halten zu müssen. In den Gesprächen ist herausgekommen, dass ein direkter Ansprechpartner, der mit den Jugendlichen auf Augenhöhe ist, ein guter Ansatz sein könnte. Ich sehe das größte Problem darin, dass viele Jugendliche von Aktionen wie dem „Stadtdialog“ einfach zu wenig mitbekommen und die Wege, bis man etwas erreichen kann, sehr lang sind. Ich glaube, Gespräche wie der geplante „Bürgernetzwerk Innenstadtdialog“ sind ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wir Jugendlichen müssen uns einfach überall beteiligen, wenn uns die Möglichkeit gegeben wird, und dann – und nur dann, wenn wir uns auch darum kümmern – können wir sehr viel erreichen. Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018