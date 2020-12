Den Gottesdienst vom Sofa aus verfolgen

Weihnachten ist jener stille Moment, in dem unsere Seele das Herz berührt.“ Lang ist es her, dass Roswitha Blochs Zitat auf die Festtage so gut passte wie dieses Jahr. Denn anstelle großer Familientreffen in Restaurants, feiern wir dieses Jahr nur im kleinsten Familienkreis im heimischen Wohnzimmer. Auch wenn die Pandemie viel von uns verlangt und einen Verzicht bedeutet, so müssen wir nicht zwangsläufig unseren Tagesablauf am Heiligen Abend ändern, denn dank strenger Hygienekonzepte wird der Besuch eines Gottesdienstes selbst dieses Jahr möglich sein (Stand 18.12.2020).

Einfach an Heiligabend spontan in die Kirche zu gehen, ist dieses Jahr nicht möglich. Stattdessen ist es notwendig, sich vorher telefonisch oder per E-Mail zu den Gottesdiensten anzumelden. In der Gemeindemitteilung „Katholisch in Bensheim“ sind die Veranstaltungen der katholischen Gemeinden vermerkt. Die Termine der protestantischen Gottesdienste dagegen findet man auf den Websites der einzelnen Kirchengemeinden. Besucht man die Internetauftritte der Kirchen in Bensheim, so fällt auf, dass viel Herzblut in der Organisation des diesjährigen Weihnachtsfests liegt. Klassische Gottesdienste in den Kirchenräumen sind dieses Jahr eher eine Seltenheit, stattdessen werden verschiedene Stationen der Weihnachtsgeschichte im Rahmen eines Spaziergangs besucht oder die Eucharistiefeier wird auf einem Parkhausdach durchgeführt.

Youtube-Kanal des Bistums Mainz

Telefonate mit den Kirchengemeinden ergaben, dass man sich dieses Jahr nicht auf eine Gemeinde, Konfession oder gar einen ganz bestimmten Gottesdienst festlegen sollte, da viele Termine zum Redaktionsschluss bereits ausgebucht waren. Sollte man keinen Platz mehr erhalten, gibt es noch die Möglichkeit, Online-Gottesdienste zu besuchen: Das Bistum Mainz hat einen Youtube-Kanal eingerichtet, auf dem Livestreams an Heiligabend geschaltet werden, und auch Gottesdienste der evangelischen Landeskirche Hessen-Nassau werden online zu verfolgen sein. Auf einen Gottesdienst an Weihnachten muss also niemand verzichten. Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.12.2020