Den ÖPNV grundlegend überarbeiten

Wie kann das Bensheimer Nachtleben attraktiver werden?

Stefan Stehle: Unser Nachtleben sollte meines Erachtens so vielfältig und bunt sein wie unsere generationsübergreifenden Nachtschwärmer. Die Bensheimer Kneipenkultur ist mittlerweile etwas eintönig geworden und auf die Generation 30 plus ausgerichtet.

Moderne (Cocktail-)Bars, alternative Restaurant-Konzepte, Locations mit Shisha- oder Gaming-Areas, kleine Clubs und Discos oder öffentliche Veranstaltungsräume, die man mieten kann, fallen mir zur Verbesserung der Situation spontan ein. Zentral und gemeinsam mit der Jugend organisierte Motto-Partys fände ich auch mal cool. Die Grundlage für all das ist jedoch eine angepasste Mentalität der jungen Generation in Bensheim. Ständiger Lärm, überall Müll, Sachbeschädigungen, Drogen, öffentliche Anfeindungen und Gewalt im Stadtbild finden keinen Platz im „neuen Nachtleben Bensheims“! Wenn ich abends weggehe, will ich mich sicher fühlen. Deshalb müssen wir daran auch unbedingt arbeiten.

Wie wollen Sie die Verkehrsanbindung der Stadtteile in den Abendstunden und an den Wochenenden verbessern?

Stehle: Ich möchte den ÖPNV gemeinsam mit regionalen Partnern grundlegend überarbeiten. Durch meinen Background in der Automatisierungstechnik habe ich eine Vision, die von sogenannten Mikro-ÖV-Systemen1 inspiriert ist. Kurz erklärt, vernetzen diese Mikro-ÖVs zahlreiche Transportdienstleister über eine App und bieten so zu jeder Zeit und an jedem Ort eine kostengünstige und sichere Anbindung. Und das wäre erst der Anfang . . .

Aber auch bessere Radwege zwischen unseren Ortsteilen und ausreichende Beleuchtung an vorhandenen Strecken empfinde ich als absolut notwendig.

Wie wollen Sie die (finanziellen) Folgen der Corona-Krise für Vereine und ihre Jugendarbeit (Wegfall Bürgerfest & Co.) abmildern?

Stehle: Als Vorsitzender der HSG Bensheim/Auerbach beschäftigt mich diese Frage schon etwas länger. Eine Lösung kann ich dafür leider bis heute nicht präsentieren –weder für finanzielle noch organisatorische Folgen der Krise.

Allerdings bin ich überzeugt, dass hier nicht nur abgemildert, sondern dauerhaft neu gedacht werden muss. Die möglichen Hilfen von Stadt und Kreis können dabei, je nach Bedürfnissen der Vereine, ganz unterschiedlich ausfallen. Marvin Zubrod

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.10.2020