Der Anfang vom Ende

Seit 2005 ist Angela Merkel die erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Vorher hatten sieben Männer dieses Amt bekleidet, und, ich erinnere mich noch, nicht alle waren damals davon überzeugt, dass eine Frau diesen Job übernehmen kann. Nun sind 14 Jahre vergangen und niemand zweifelt mehr daran, dass auch Frauen Bundeskanzler sein können.

Als Ursula von der Leyen aus dem eigentlich eher weiblich konnotierten Familienministerium über das irgendwie geschlechtsneutrale Arbeitsministerium in das eher männlich konnotierte Verteidigungsministerium gewechselt ist, wurden diese Stimmen wieder laut. Immerhin war dieses Amt bislang nur von Männern bekleidet worden. Und von der Leyen, als Mutter von sieben Kindern, gehöre im Jahr 2013 zwar nicht an den Herd, aber doch bitte zurück ins Familienministerium. Nun ist die ehemalige Familien-, Arbeits- und Verteidigungsministerin in der vergangenen Woche zur Präsidentin der Europäischen Kommission gewählt worden – und wieder ist sie die erste Frau gewesen, der eine solche Wahl gelungen war. Als junge Frau sehe ich die Karriere, die Angela Merkel und Konsortinnen hingelegt haben, als beachtlich an. Und dennoch: Als einige Zeitungen letzte Woche „Das Ende des Patriarchats“ titelten und dabei das Bild von der designierten Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigten, da wusste ich: Es ist nicht das Ende des Patriarchats, aber ein weiterer Schritt zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in politischen Ämtern. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.07.2019