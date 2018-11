Der BAnane-Netflix-Herbst

Bald kann man ja schon wieder von Winter sprechen, trotzdem möchte die BAnane euch ein paar von ihren Herbstlieblingen auf Netflix vorstellen. Schön eingekuschelt auf der Couch mit einem Kakao, Tee oder dem abendlichen Kaffee in der Hand, ist mit dem Herbst, wenn es draußen immer ungemütlicher wird, wieder die perfekte Zeit gekommen für gemütliche Serienabende und Filmmarathons. Falls ihr gerade auf der Suche nach dem richtigen Stoff für genau so einen Abend seid, dann lest jetzt am besten ganz genau, denn die BAnane-Jugendredaktion hat sich für euch umgeschaut. Cara Metzner (Bild: Metzner)

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018