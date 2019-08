Greta Thunberg ist in ganz Europa unterwegs, um für den Klimaschutz zu streiken und sich für das 1,5-Grad-Ziel stark zu machen. Auch in Bensheim wurde am Freitag wieder für eine lebenswerte Zukunft demonstriert, damit auch unsere Generation noch etwas von diesem blauen Planeten hat. Wahrscheinlich wäre das Einzige, was die Köpfe dieser Welt in puncto Klimaschutz zum Umdenken bewegen könnte, die Entdeckung einer zweiten bewohnten Welt. 50 Jahre nach der Mondlandung sollte das doch möglich sein. Die modernsten technischen Mittel könnten sicherlich bewirken, dass die Erdenbewohner per Kamera wie durch ein Fernglas in die Vergangenheit oder Zukunft blicken könnten. Man stelle sich nur vor, auf der „zweiten Erde“ würden Dinosaurier wanken, wie es hier vor 66 Millionen Jahren war. Wie ein Krimi könnten Meteoriteneinschläge und Vulkanausbrüche beobachtet, die Eiszeit mitverfolgt werden. Der Geist der vergangenen Erde könnte uns sensibilisieren, besser mit unserer Welt umzugehen. Doch der Blick in die Vergangenheit würde die Menschheit weniger stark aufrütteln als der Blick in eine mögliche Zukunft. Während wir das Jahr 2019 schreiben, ist auf der „ersten Erde“ vielleicht schon 2300 angebrochen. Auf was würde die Wissenschaft blicken, wenn ein solcher Planet entdeckt würde? Grüne Landflächen, sauberes Wasser, intaktes Eis – oder auf eine Vorhölle à la „our house is on fire“? Sind unsere Nachbarn mit gutem oder mit schlechtem Beispiel vorangegangen? Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren, ohne es am eigenen Leib austesten zu müssen. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.08.2019