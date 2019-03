Der geplatzte Traum vom Vielvölkerstaat

Sechs Republiken, zwei autonome Provinzen, ein Staat. Bis in die 1980er Jahre hinein sah es so aus, als könne Jugoslawien seinen Status als Vielvölkerstaat aufrechterhalten. Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion lebten Tür an Tür miteinander als Freunde und Zugehörige eines Verbundes. Doch nach dem Tod des Präsidenten Josip Broz Tito fand sich keine stabile Regierung. 1989 sah sich Jugoslawien in einer Wirtschaftskrise. Die Konflikte, die durch die ungleiche Verteilung von Geldmitteln sowieso schon bestanden, spitzten sich zu. Einzelne Republiken radikalisierten sich und planten den Ausstieg aus der Föderation. 1990 gab es erstmals freie Wahlen. Ein Jahr später erklärten Kroatien und Slowenien ihre Unabhängigkeit. Es kam zu Konflikten in allen Republiken.

Slowenien

Die mit der Unabhängigkeitserklärung einhergehende neue Verfassung führte zu einem Bruch mit Serbien. Die Belgrader Regierung, die von Serben dominiert war, ging gegen Slowenien mit der jugoslawischen Volksarmee im Zehn-Tage-Krieg vor. Durch Verhandlungen konnte der Kampf gestoppt werden, Slowenien wurde unabhängig.

Kroatien

Franjo Tudman leitete nach den Wahlen die Republik Kroatien. Er wurde als nationalistisch, antiserbisch und antisemitisch bezeichnet. Er erklärte die Serben zu einer Minderheit und entzog ihnen viele staatsbürgerliche Rechte. Die Belgrader Regierung stellte sich gegen Kroatien, und es entwickelte sich ein vier Jahre andauernder Krieg auf dem kroatischen Gebiet der Krajina. Mit dem Ausruf einer Serbischen Autonomen Provinz wurden viele kroatische Familien vertrieben. 1995 konnten serbisch kontrollierte Gebiete in Westslawonien und die Krajina zurückerobert werden.

Serbien, Kosovo, Vojvodina

Serbien hatte in einer Verfassungsänderung die Autonomie von Kosovo und Vojvodina zurückgezogen. Albaner wurden aus nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens verdrängt und durch Serben ersetzt. 1992 riefen Kosovo-Albaner die Republik Kosova aus, die aber nur von Albanien anerkannt wurde. 1997 kam es zu weiteren bewaffneten Auseinandersetzungen, die zwei Jahre später durch NATO-Luftangriffe zerschlagen wurden.

Bosnien und Herzegowina

Nach der Unabhängigkeitserklärung des muslimisch geprägten Bosnien und Herzegowinas 1992 wurde von den dort lebenden orthodoxen Serben ebenfalls ein eigener Staat, die Republik Srpska, ausgerufen. Es kam zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen bosnischen Serben, bosnischen Kroaten und Bosniaken. Später kam es zur Jugoslawien-Konferenz unter dem Vorsitz von EG und UN. Dabei wurden 13 Konfliktlösungsgrundsätze, unter anderem die Beendigung der Kämpfe und Menschenrechtseinhaltungen, festgelegt. Nach weiteren Kämpfen kam es erst 1995, nachdem serbische Truppen die UN-Schutzzone Srebrenica angegriffen hatten, zu den Friedensverträgen von Dayton und Erdut, die die Beendigung des Krieges mit sich brachten.

Mazedonien

Die Unabhängigkeit Mazedoniens wurde ohne Belgrader Widerstand anerkannt, es kam jedoch immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen der mazedonischen Armee und albanischen Separatisten.

Folgen

Die Jugoslawienkriege forderten etwa 150 000 Tote und vertrieben 3,5 Millionen Menschen aus ihrer Heimat. Der Internationale Gerichtshof verurteilte das Massaker von Srebrenica als Völkermord; sechs Mal verhängte es die Höchststrafe gegen Kriegsverbrecher, darunter der serbische Militärführer Milan Martic.

Auch heute gibt es noch viele Konflikte zwischen den einzelnen Staaten. Im Hinblick auf Rohstoffe kommt es zu Grenzstreitigkeiten, Entschädigungs- und Reparationszahlungen sind immer noch ungeklärt. Alisa Kavelj

