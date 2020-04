Der Kreis hält im Kampf gegen Corona zusammen

Aufgrund der Corona-Krise und dem damit verbundenen Risiko sich selbst zu infizieren, ist es gerade für alte Menschen oder Menschen, die einer Risikogruppe angehören schwierig, ein „normales“ Leben zu führen. Einkaufen gehen ist für betroffene Menschen beispielsweise sehr gefährlich, da eine Erkrankung für sie tödlich enden kann. Doch gerade in diesen Krisenzeiten lernen Menschen zusammenzuhalten und ergreifen auch für andere die Initiative.

Lokale Geschäfte liefern

Lokale Geschäfte, wie zum Beispiel Obstläden in Bensheim und Auerbach liefern nun schon seit einigen Wochen bestellte Waren an ihre Kunden aus. Somit schützen sie nicht nur ihre Kunden, sondern auch sich selbst vor eine Infektion. Die Bestellungen werden online oder per Telefon abgegeben, die Ware zusammengestellt und dann bis vor die Haustür gebracht. Die Bezahlung erfolgt durch ein Körbchen, in welches das Geld gelegt wird, um den Handkontakt zu vermeiden. Alternativ bieten die meisten generell und nun auch die kleinen Läden Kartenzahlung an, um den Kontakt ganz zu vermeiden.

Jugendliche kaufen während der schulfreien Zeit ein

Viele Jugendliche, aber auch einige hilfsbereite Erwachsene haben sich über Social Media und Messenger zusammengefunden, um für andere Menschen einzukaufen. Darunter sind auch einige bekanntere Personen, die auch bei Fridays For Future oftmals weit vorne mit dabei sind. Alles in allem ist das eine recht simple, aber dennoch sehr gute Idee. Viele, vor allem alte und vorerkrankte Menschen, freuen sich, nicht ihr Haus verlassen zu müssen.

Somit können diese sichergehen, dass sie sich draußen nicht mit dem Virus anstecken. Menschen, die auf solche Einkaufsmethoden zurückgreifen wollen, bekommen die Dinge von ihrem Einkaufszettel dann von ihren „Einkäufern“ bis an die Tür gebracht und übergeben ihnen dort mit möglichst viel Abstand das Geld. Somit vertreiben sich vor allem Schüler sinnvoll ihre Zeit und haben etwas Abwechslung in den sonst doch recht eintönigen Tagen der Corona Pandemie.

Fingerfertigkeit ist momentan gerne gesehen

Menschen mit besonderer Fingerfertigkeit und dem nötigen Material konnten sich seit den vergangenen Wochen besonders beweisen. Sie haben damit begonnen Mundschutze zu nähen für ihre Nächsten oder verkaufen sie auch teilweise. Dies ist eine gute Alternative zu einem medizinischen Mundschutz, welcher aufgrund der großen Nachfrage schwer zu erwerben ist. Gerade nun, wenn in Hessen und somit auch in Bensheim die Maskenpflicht eingeführt wird, noch mehr Masken benötigt, die momentan einfach zu schwer bekommen sind.

Natürlich kann man sich auch selbst einfach eine Maske basteln oder einfach ein dichtes und dickes Tuch über Mund und Nase legen, oder aber einen richtigen Mundschutz mit Gummibändern und glattem Stoff nutzen, der richtig anliegt. Diese Mundschutze werden in einigen Geschäften in der Region nun auch neben dem normalen Sortiment verkauft.

Bensheim kauft dehaam

Mit dem Slogan „Bensheim kauft dehaam“ soll Bensheimer Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern unter die Arme gegriffen werden. Bei dieser Kampagne können sich genau solche Gewerbe auf einer Internetseite anmelden. Kunden können sich dort nun von zu Hause aus beraten lassen und auch Bestellungen aufgeben. Diese werden dann von den Läden unter Beachtung der Hygienevorschriften zugestellt.

Somit wird die regionale Wirtschaft weiterhin am Laufen gehalten und kleinere Unternehmen verlieren nicht so viel Geld, wie es sonst der Fall wäre. Marco Mautry

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.04.2020