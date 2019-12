Der Marktplatz als „schlafender Riese“

Karl-Heinz Schlitt ist Initiator des Bürgernetzes Bergstraße. Dieses Netzwerk gestaltet die Stadt Bensheim – Bürger können dabei mitwirken, mitdenken und mitreden. BAnane-Mitarbeiterin Svenja Thomas hat mit ihm über die kürzlich stattgefundene Online-Jugendumfrage zur Umgestaltung des Marktplatzes gesprochen.

Was halten Sie von den Ergebnissen? Sind Sie zufrieden oder hätten Sie sich beispielsweise mehr Beteiligung von Jugendlichen gewünscht?

Karl-Heinz Schlitt: 517 Teilnehmer an der Umfrage sind beträchtlich und dies gerade Mal in einem Zeitfenster von drei Wochen. Dass drei Viertel der Antworten aus der Zielgruppe der unter 30-Jährigen gekommen sind, zeugen von dem Interesse, das junge Menschen an der Entwicklung ihrer Stadt haben. Es zeigt, dass es ihnen eben nicht gleichgültig ist, ob die Innenstadt von Bensheim als Ort der Begegnung und als innere Mitte der Stadt eine Zukunft hat oder nicht.

Denken Sie, es sollten sich mehr Jugendliche in der Planung rund um den Marktplatz beteiligen?

Schlitt: Das wäre wünschenswert. Mitwirkung findet jedoch bereits statt: Ein Kurs der Liebfrauenschule beispielsweise hat Ideen zum Marktplatz auf Papier gebracht. Es wurden aber auch andere Ideen und Vorschläge entwickelt, wie die Innenstadt aussehen muss, dass sie in Zukunft attraktiv bleibt.

Was würden Sie persönlich in der Bensheimer Innenstadt ändern?

Schlitt: Einzelne Maßnahmen sind nicht die Lösung. Wichtig ist die Vorstellung, wie sich die Innenstadt als Erlebnis- und Begegnungsort präsentieren soll. Bensheims Innenstadt hat viel Potenzial. Es müsste nur hervorgehoben und herausgeputzt werden.

Was kommt bei den Jugendlichen gut an?

Schlitt: Erstaunlich war, dass Jugendliche die jetzt frei stehende und zu sehende Kirche St. Georg ohne ein Gebäude davor schön finden. Wenn, dann solle ein kleineres Gebäude davor gebaut werden, das Bensheim-spezifisch ist und die Kirche nicht verdeckt.

Der Marktplatz wurde grundsätzlich nicht so gut bewertet, woran könnte dies Ihrer Meinung nach liegen?

Schlitt: Momentan ist der Marktplatz wie ein schlafender Riese. Es fehlen Gastronomie und Plätze zum Verweilen. Da versprechen wir uns eine Menge von dem städtebaulichen Wettbewerb, der im nächsten Jahr ausgelobt werden soll.

Die meisten Besucher der Bensheimer Innenstadt gehen Essen und Trinken. Finden Sie, dass es an Restaurants oder Bars fehlt?

Schlitt: Das ist so pauschal nicht zu sagen. Es stimmt, dass das Gastronomieangebot nicht jeden anspricht, doch daran soll gearbeitet werden.

Was beinhaltet für Sie ein Marktplatz der Zukunft?

Schlitt: Er sollte wieder das sein, was Marktplätze seit Jahrhunderten sind: Die innere Mitte der Stadt – ein Ort, wo sich Einheimische und Gäste wohlfühlen. Wo sie sich treffen, auch feiern, und an dem das ganze Jahr über etwas los ist. Kurz gesagt: Ein Ort, wo sich ein besonderes Bensheim-Gefühl einstellt. Eine Innenstadt lebt von ihrer Einzigartigkeit und spezifischen Atmosphäre. Svenja Thomas (Bild: Thomas)

