Der Name allein ist nicht entscheidend

In der heutigen Zeit ist vielen gute Qualität bei Kleidungsstücken sehr wichtig. Dies bedeutet bei den meisten allerdings nicht, dass sie dafür Unmengen von Geld ausgeben möchten. Besonders bei Jeans gibt es große Preisunterschiede. So kostet eine Jeans auch gerne einmal über 100 Euro. Viele stellen sich jetzt die Frage: Lohnt es sich, so viel Geld für eine neue Jeans auszugeben oder können günstigere Modelle bei Qualität und Aussehen locker mithalten?

Aussehen und Verarbeitung

In puncto Aussehen stehen Jeanshosen für weniger Geld den teureren Modellen in nichts nach. Wer eine Zeit lang im Internet oder in den Läden stöbert, wird mit Sicherheit ein günstigeres Modell finden, das dem teureren äußerlich sehr nahe kommt.

Qualitativ sehe ich allerdings kleine Unterschiede. Meiner Erfarung nach halten Jeans bekannter Marken bei sorgfältigem Umgang mehrere Jahre und Knöpfe oder Nähte sind auch nach längerem Gebrauch noch nicht locker oder ausgefranst. Pauschal kann man allerdings nicht sagen, dass günstigere Modelle qualitativ schlecht sind. Allerdings sind sie meiner Meinung nach häufig nicht so langlebig und hochwertig verarbeitet wie die kostspieligeren Varianten.

Die Herstellungsbedingungen sind oft undurchsichtig

Leider ist es oft schwer nachzuvollziehen, wo und unter welchen Bedingungen die Kleidungsstücke hergestellt und genäht werden. Oftmals findet man auf dem Etikett „made in India“ oder „made in Bangladesh“ und die Arbeitsbedingungen für die Näherinnen sind in diesen Ländern oft fragwürdig. Arbeitsschutz, -sicherheit sowie -bedingungen und Bezahlung sind schlecht. Bilder von brennenden Kleiderfabriken mit unzähligen Todesopfern in Bangladesch sind vielen Menschen im Gedächtnis geblieben.

Doch auch einige Hersteller teurer Jeans lassen ihre Produkte zu Niedrigpreisen anfertigen und verkaufen sie anschließend mit großem Gewinn. Das ist sehr undurchsichtig, und nur nach und nach werden Qualitätssiegel für fairen Handel und faire Herstellung auf dem Markt eingeführt, nach denen man sich richten und auf die man sich verlassen kann.

Ansprüche sind entscheidend

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass man sich nicht unbedingt eine teure Jeans kaufen muss, um gute Qualität zu bekommen. Letzten Endes kommt es darauf an, was man von der Hose erwartet und welchen Ansprüchen sie gerecht werden sollte.

Wer nach einer hübschen Jeans mit einigermaßen guter Qualität sucht, kann meiner Meinung nach ohne Sorge zu günstigeren Marken greifen.

Auch wer sich nicht für ein Modell entscheiden kann und sich gleich mehrere Hosen zulegen möchte, ist mit einer günstigeren Variante wahrscheinlich besser bedient. Für diejenigen, die eine Jeans suchen, die neben einem guten Aussehen auch eine hochwertige Qualität und Langlebigkeit mit sich bringt, lohnt es sich vielleicht doch, etwas mehr Geld in das neue Kleidungsstück zu investieren. Was meiner Meinung nach sowohl bei manchen teuren also auch bei einigen günstigen Produkten fraglich ist, sind die Herstellungsbedingungen. Für diese würde es sich nämlich wirklich lohnen, einen höheren Preis in Kauf zu nehmen. Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.02.2020