Es gibt nicht viele Dinge, die mich wirklich aufregen, aber Falschsein ist definitiv eins davon. Falschheit ist vielleicht nicht das richtige Wort, es ist mehr eine Mischung aus Angeberei, der Unfähigkeit, empathisch zu sein und eben einfach immer zu übertreiben und die Sachen so aussehen zu lassen, als seien sie immer und überall perfekt. Nirgendwo anders als in den modernen Medien wird mehr Schein verbreitet. Jedes Bild trieft quasi vor Perfektionismus, das Gesicht ist perfekt geschminkt, die Haare akribisch geglättet und nirgendwo auch nur eine Strähne, die anders fällt, als sie sollte. Genauso wie mit dem ganzen „Leben“, was andere zu führen scheinen. Ständig Urlaub, die perfekte Beziehung, der perfekte Job, das perfekte Leben. Dabei KANN gar nicht so sein. Keine Beziehung ist perfekt! Denn jeder Mensch hat Fehler und Macken, und genau darum geht es ja: jemanden zu finden, dessen Ecken und Kanten man genauso liebt wie alles, was wahrhaftig gut an ihm ist. Genauso unrealistisch ist es, das ganze Jahr in den Urlaub zu gehen. Natürlich wird es viel mehr Menschen ermöglicht als noch vor einigen Jahren, nicht umsonst tragen viele junge Influencer den Titel „Travel Blogger“. Aber auch hier muss manchmal ein Tag dabei sein, an dem man einfach keine Lust auf seinen Job hat. Das ist doch normal, oder? Niemand steht jeden Tag in seinem Leben auf und ist direkt super gelaunt. Oder doch? Dann meldet euch bitte bei mir und verratet mir, was ich falsch mache. Bis neulich, Eure BAte