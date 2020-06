Der Sommer ist da!

Während der Frühlingsanfang oft herbeigesehnt wird – schließlich wartet man fieberhaft auf die ersten warmen Sonnenstrahlen – geschieht der Wechsel von Frühjahr auf Sommer eher schleichend, ohne dass wir eine Veränderung wahrnehmen. Dabei handelt es sich beim Sommeranfang um eines der Highlights, welches die Erde bei ihrem Umlauf um die Sonne erlebt.

Nur am Tag des Sommeranfangs steht die Sonne am nördlichen Wendekreis im Zenit, ist sie zuvor scheinbar in Richtung Norden gewandert, so wechselt sie nun scheinbar in Richtung Süden. Tatsächlich aber hat das Erreichen des Wendekreises allein mit der Neigung der Erdachse zu tun. Ihr verdanken wir den Polartag, die Mittsommernacht in Schweden und natürlich auch die Weißen Nächte in Sankt Petersburg. Auch wir in unseren Breiten können uns über sehr lange Tage Ende Juni freuen, in Frankfurt beträgt derzeit die Tageslänge etwa 16.30 Stunden. Auch der Einfallswinkel der Sonne ist viel steiler als zu anderen Zeitpunkten, so dass in Bensheim mittags eine 1,75 Meter große Person einen Schatten von nicht einmal mehr 90 Zentimeter wirft.

Jedes Jahr handelt es sich also hierbei um ein beispielloses Spektakel, das uns die Erde beschert. Doch dieses Jahr ist dieser Tag noch außergewöhnlicher als in den anderen Jahren. Zum ersten Mal seit 1896 fand dieser Tag bereits am 20. Juni und nicht erst am 21. Juni statt. Der Sommeranfang zeigt, dass es sich jederzeit lohnt, einen Blick auf den Kalender zu werfen und der Bedeutung astronomischer Ereignisse auf den Grund zu gehen. Alexander Rhein

